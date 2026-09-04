Ritual de Luna Cuarto Menguante: esto es lo que tiene que hacer cada signo este 4 y 5 de septiembre

La Luna Cuarto Menguante se perfecciona este 4 de septiembre de 2026 y representa para la astrología un momento simbólico de revisión, liberación y preparación para el próximo ciclo lunar. Por eso, cada signo puede aprovechar su influencia energética mediante un ritual sencillo y rápido.

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No hacen falta materiales especiales ni rituales complejos para conectar simbólicamente con esta fase lunar. La astrología indica que la clave estará en realizar una pequeña acción consciente que represente el cierre de una situación. A pocos días de la Luna Nueva, la energía menguante invita a hacer espacio para aquello que está por comenzar.

¿Qué ritual fácil y rápido debe hacer cada signo del zodiaco durante la Luna Cuarto Menguante de septiembre 2026?

Aries : Escribe y rompe un papel . Anota una situación que te esté generando enojo o frustración y rompe el papel en varios pedazos. Mientras lo haces, piensa en la decisión de dejar de invertir energía en aquello que no puedes controlar.

: . Anota una situación que te esté generando enojo o frustración y rompe el papel en varios pedazos. Mientras lo haces, piensa en la decisión de dejar de invertir energía en aquello que no puedes controlar. Tauro : Ordena un pequeño espacio . Elige un cajón, bolso o rincón de tu hogar y dedica cinco minutos a organizarlo. Deshacerte de algo que ya no utilizas puede representar simbólicamente la apertura de espacio para lo nuevo.

: . Elige un cajón, bolso o rincón de tu hogar y dedica cinco minutos a organizarlo. Deshacerte de algo que ya no utilizas puede representar simbólicamente la apertura de espacio para lo nuevo. Géminis : Guarda silencio durante cinco minutos . Deja el teléfono a un lado y permite que tu mente descanse de los estímulos. Este sencillo ritual puede ayudarte a identificar qué pensamientos necesitan perder importancia.

: . Deja el teléfono a un lado y permite que tu mente descanse de los estímulos. Este sencillo ritual puede ayudarte a identificar qué pensamientos necesitan perder importancia. Cáncer : Llena un vaso de agua . Sostén un vaso con agua durante unos segundos y piensa en aquello que deseas liberar emocionalmente. Después, bebe el agua lentamente como un gesto simbólico de renovación y calma.

: . Sostén un vaso con agua durante unos segundos y piensa en aquello que deseas liberar emocionalmente. Después, bebe el agua lentamente como un gesto simbólico de renovación y calma. Leo : Mírate al espejo y repite una frase positiva . Dedica unos minutos a reconocer aquello que has superado durante las últimas semanas. Puedes decir: “Dejo atrás lo que ya no necesito y confío en mi próximo paso”.

: . Dedica unos minutos a reconocer aquello que has superado durante las últimas semanas. Puedes decir: “Dejo atrás lo que ya no necesito y confío en mi próximo paso”. Virgo : Haz una lista de tres cosas para soltar . Pueden ser tareas, preocupaciones o hábitos. Luego elige una acción concreta para comenzar a desprenderte de una de ellas.

: . Pueden ser tareas, preocupaciones o hábitos. Luego elige una acción concreta para comenzar a desprenderte de una de ellas. Libra : Cancela una obligación innecesaria . Identifica un compromiso que realmente no necesitas mantener y permítete decir que no. Este gesto puede ayudarte a recuperar tiempo y energía.

: . Identifica un compromiso que realmente no necesitas mantener y permítete decir que no. Este gesto puede ayudarte a recuperar tiempo y energía. Escorpio : Escribe una palabra y bórrala . Anota una emoción, recuerdo o preocupación que deseas dejar atrás y, después de observarla unos segundos, bórrala. El ritual representa simbólicamente la transformación y el cierre.

: . Anota una emoción, recuerdo o preocupación que deseas dejar atrás y, después de observarla unos segundos, bórrala. El ritual representa simbólicamente la transformación y el cierre. Sagitario : Da un pequeño paseo sin rumbo fijo . Camina durante unos minutos prestando atención a lo que ocurre a tu alrededor. La intención será despejar la mente y permitir que surja una nueva perspectiva.

: . Camina durante unos minutos prestando atención a lo que ocurre a tu alrededor. La intención será despejar la mente y permitir que surja una nueva perspectiva. Capricornio : Finaliza una tarea pendiente . Escoge una actividad sencilla que hayas estado postergando y termínala durante estos días. Completarla puede brindarte una sensación simbólica de cierre y liberación.

: . Escoge una actividad sencilla que hayas estado postergando y termínala durante estos días. Completarla puede brindarte una sensación simbólica de cierre y liberación. Acuario : Desconéctate de una pantalla . Durante al menos quince minutos, aléjate del teléfono o la computadora. Utiliza ese tiempo para pensar qué ideas, rutinas o estímulos ya no necesitas.

: . Durante al menos quince minutos, aléjate del teléfono o la computadora. Utiliza ese tiempo para pensar qué ideas, rutinas o estímulos ya no necesitas. Piscis: Respira y visualiza una despedida. Cierra los ojos durante unos minutos, realiza respiraciones lentas y visualiza cómo se aleja una situación que ya no deseas sostener. Después, abre los ojos y piensa en algo nuevo que te gustaría recibir.

¿Cuál es la energía astrológica disponible de la Luna Cuarto Menguante del 4 de septiembre de 2026?

Desde la perspectiva astrológica, esta fase se interpreta como una invitación a reflexionar sobre lo ocurrido y desprenderse de aquello que ya no resulta necesario. La energía disponible puede favorecer especialmente los cierres, la revisión de decisiones y la resolución de asuntos pendientes.

Pueden resultar propicias las siguientes acciones:



Cerrar asuntos pendientes : finalizar pequeñas tareas puede generar una mayor sensación de orden y preparación.

: finalizar pequeñas tareas puede generar una mayor sensación de orden y preparación. Revisar decisiones recientes : observar los resultados de las acciones realizadas durante el ciclo lunar puede aportar aprendizajes importantes.

: observar los resultados de las acciones realizadas durante el ciclo lunar puede aportar aprendizajes importantes. Soltar aquello que genera desgaste : identificar hábitos, pensamientos o compromisos que consumen demasiada energía puede ser el primer paso para realizar cambios.

: identificar hábitos, pensamientos o compromisos que consumen demasiada energía puede ser el primer paso para realizar cambios. Limpiar y organizar : ordenar los espacios personales puede funcionar como un gesto simbólico de renovación.

: ordenar los espacios personales puede funcionar como un gesto simbólico de renovación. Descansar más : disminuir el ritmo y reservar tiempo para la introspección puede ayudar a recuperar claridad.

: disminuir el ritmo y reservar tiempo para la introspección puede ayudar a recuperar claridad. Prepararse para un nuevo ciclo: los días menguantes permiten realizar un balance antes de la llegada de la Luna Nueva.

La Luna Cuarto Menguante no implica necesariamente que deba detenerse toda actividad. Su simbolismo apunta a distinguir entre aquello que merece continuar y aquello que necesita una conclusión.