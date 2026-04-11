Luto en internet: mueren dos queridos youtubers de manera repentina; revelan los primeros detalles

El mundo del internet y las redes sociales está de luto. Mueren de manera repentina los youtubers del espectáculo Joe Lara y Ramiro Contreras, mejor conocido como La Werita Consentida. La noticia fue confirmada por celebridades como Ivonne Montero y Paty Navidad, quienes lamentaron su fallecimiento.

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“Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma”, escribió Paty vía Instagram; mientras que Montero hizo lo propio a través de un video en sus historias, en el que también expresó su apoyo a sus familiares y seres queridos.

¿Quiénes eran La Werita Consentida y Joe Lara?

Con más de 30 mil seguidores en conjunto en Youtube, La Werita Consentida y Joe Lara destacaban por su contenido original de opinión y crítica enfocado a realities de celebridades, controversias en el medio del espectáculo y tendencias de la farándula. También solían entrevistar a personalidades del medio.

Tras confirmarse su lamentable muerte, seguidores de ambos youtubers expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos, además de hacer énfasis en su inusual ausencia en las redes sociales, pues Joe y Ramiro solían hacer transmisiones constantes en su canal de Youtube.

¿De qué murieron? Surgen los primeros detalles de su muerte

Si bien no hay una confirmación oficial sobre la causa de muerte, las youtubers Conchita y Janeth revelaron que se trató de un accidente doméstico en el que también habrían resultado lesionadas sus mascotas. El incidente estaría relacionado con una instalación del gas. Si bien sus perritos sufrieron quemaduras, estos se encuentran a salvo y recuperándose. También se confirmó que no había menores de edad al momento del accidente. Por ahora, no queda más que esperar a que se revele mayor información.

Descansen en paz, Joe Lara y Ramiro Contreras, La Werita Consentida.