¿Qué fue de Denisse de Kalafe, la intérprete de ‘Señora Señora’, canción icónica del Día de las Madres?

Estamos a pocos días de celebrar a todas las madres, una de los días festivos más significativos ya que miles de personas reconocen y honran a la mujer que les dió la vida. Sin embargo, hay una canción en particular que ha marcado este día desde hace muchos años. Así es, hablamos del icónico tema ‘Señora Señora’, interpretado por Denisse de Kalafe, es por eso que en esta ocasión te decimos qué fue de ella luego de lanzar un tema que actualmente sigue sumando miles de reproducciones en mayo.

Denisse de Kalafe: ¿Qué fue de ella luego del éxito de su canción ‘Señora Señora’?

Denisse de Kalafe es una reconocida cantautora que nació en Brasil, pero que se desarrolló en México, país al que llegó en 1972. Algunos de los artistas de los que más apoyo recibió a su llegada fueron de Marco Antonio Muñiz Vega, Roberto Carlos e incluso el reconocido escritor Paulo Coelho. Diez años más tarde de su arribo a tierras mexicanas lanzaría el tema ‘Señora Señora’, una canción que compuso en honor a su madre, pero que tuvo un reconocimiento nacional convirtiéndose en un himno cada 10 de mayo. En una entrevista para un medio de comunicación la talentosa cantante dijo que escribió la letra de la canción en una bolsa de pan, lo que demostró su rapidez para componer una vez que la idea y la inspiración llegó a través del amor hacia su madre.

A pesar del gran éxito profesional que ese y otros temas como "La Vida No Es un Mar de Rosas" y "Sin Amenazas" le trajeron, la cantante estuvo ocho años sin pisar un escenario, ya que de acuerdo con una entrevista que ofreció, un corazón roto habría sido la razón. Sin embargo, en 2024 regresó con gran entusiasmo y se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México donde tuvo uno de los mayores recibimientos. Actualmente Denisse de Kalafe, vive en la isla de Holbox, en el estado de Quintana Roo y se encuentra activa en su carrera musical componiendo temas aunque lo hace de forma local.

Denisse de Kalafe: Batalla legal por recuperar los derechos de su canción ‘Señora Señora’

Hoy en día la reconocida cantante busca recuperar los derechos de su canción ‘Señora Señora’ debido a que, por falta de asesoría legal en aquellos años, firmó un contrato en donde cedió el tema por $2,250 pesos por lo que a pesar de las múltiples reproducciones que la canción acumula, la artista no recibe regalías. En caso de lograr ganar la lucha legal, la cantante ha mencionado que los ingresos estarían destinados a fundaciones contra la lucha del cáncer de mama.