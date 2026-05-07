Esto debes hacer si tu pareja no quiere comprometerse
Es importante que te cuides a ti y no te enfoques en darle al otro recurrentes explicaciones.
Las relaciones de pareja suelen ser complejas y cada una es diferente entre sí. Cuando una persona invierte tiempo, energía y atención, pero no recibe lo mismo pues es tiempo perdido.
Venga La Alegría | Programa 7 de mayo 2026 Parte 1 | El caso de Vadhir Derbez, Paulina Rubio y entrevista con Carín León
Esto puede ocasionar un desgaste emocional y mental, generalmente se crea un círculo vicioso de relaciones tóxicas que después es difícil de salir. Es por esto que es importante tener una relación sana y que tu pareja esté dispuesta a dar lo que recibe.
Los pilares básicos del compromiso de pareja es la intención y la focalización. Cuando hablamos de intención nos referimos a permanecer en la relación, es decir te digo lo que quiero, cómo lo quiero, teniendo en cuenta que tampoco es una certeza.
En cuanto a la focalización, nos referimos a vivir acciones concretas para cumplir con la intención que planeaste. Es decir, te digo lo que quiero, pero me enfoco en actuar de acuerdo con la intención.
¿Qué debes hacer cuando tu pareja no se quiere comprometer?
Lo importante es que seas honesto contigo mismo y te preguntes si realmente esa relación avanzará. Una pareja que no evoluciona pide constantemente más compromiso cuando eso es algo que se siente y fluye con naturalidad. Es decir, no hay un pensamiento frecuente de saber si el otro va a cumplir o no.
No debes obligar a la otra persona a que se comprometa, sino que debes hablar, plantear que espera cada uno y si el otro lo puede dar y quiere darlo, pero si esas diferencias siguen siendo irreconciliables pues no hay caso.
En el caso de que veas que tu pareja no quiere pasar a un mayor compromiso ya se casarse, mudarse juntos u otro que consideres importante pues no hagas amenazas, directamente aléjate y finaliza la relación. Debes poner límites para ti y no a los demás.