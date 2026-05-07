3 secretos del look monocromático y cómo usar un solo producto

Para conseguir un look monocromático solo necesitas crear una línea de continuidad en el rostro, utilizano la misma familia de pigmentos en ojos, mejillas y labios.

Este tipo de estilo tiene la capacidad de reducir "el ruido visual" y permitir que nuestro maquillaje se vea mucho más equilibrado, lo que genera una apariencia de sofisticación y orden.

Esta técnica no solo pemrite ahorrar tiempo, sino que también hace que un mismo tono tenga diferentes texturas y se aplique distinto, dependiendo de la zona.

Los 3 secretos del look monocromático perfecto

De acuerdo con expertos en maquillaje, la clave del éxito de un look monocromático está en entender cómo actúa el picmento con la luz de las diferentes superficies de la cara.

Los 3 trucos básicos para lograr una apariencia perfecta con un solo producto son:

Look de maquillaje monocromático en tonos rosas|Pinterest

Saturación degradada

Para que el rostro no se vea plano, no debes aplicar la misma intensidad en todas las áreas. La técnica debe ir hacia aplicar el producto con máxima saturación en los labios, una aplicación más difuminada en las mejillas y algo casi traslúcido en los ojos.

Al variar la opacidad del mismo pigmento, creas sombras y luces naturales que dan profundidad a la cara manteniendo la armonía, evitando que el maquillaje parezca una máscara uniforme.

Acabado texturizado

Un solo producto puede cambiar su apariecnia dependiendo de cómo lo selles o lo repares. La técnica es usar el maquillaje tal cual en las mejillas para un acabado más glowy, emplear un poco de gloss encima de la tinta y los labios y en los ojos sellarlo con polvo.

La variación de la reflexión de la luz hará que parezca que utilizaste diferentes productos.

Así es el look del maquillaje monocromático en tendencia|Pinterest

Subtono espejo

Elegir un color de acuerdo al subtono de tu piel es lo más importante para un look favorecedor. Si tu piel es fría, necesitas de tonos bayas o rosas malva, y si es cálida, mejor elige duraznos, terracotas o nudes café.

