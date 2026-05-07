Haz este protector térmico para cabello con aguacate; ideal para estos tiempos con calor

Hay un dicho que retumba en las conversaciones mexicanas acerca de los cuidados que se deben hacer. Ese refrán indica que la belleza cuesta y he aquí el mejor ejemplo. Cuando el calor llega, es necesario mantener sano e hidratado el cabello. Ante eso, los remedios caseros traen consigo una recomendación para protector térmico… hecho con aguacate.

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¿Qué es un protector térmico para cabello y por qué es importante?

Ya se dejó en claro que mantenerse impecable en todos los sentidos tiene un costo. En este caso, el cabello es el más afectado cuando se expone a temperaturas altas. Aunque esta exposición dañina se entiende (sobre todo) ante el calor de las planchas o secadoras, en estas épocas de sol violento… también hay serio riesgo de daño en tu melena.

Las afectaciones sobre tu pelo se pueden traducir en resequedad, falta de brillo y en los casos más complicados llegan las puntas abiertas. Por eso los protectores térmicos son tan relevantes y cada vez más utilizados, pues ayudan a proteger del calor. En el caso de los rayos solares, en ocasiones la gorra o un sombrero no son tan viables, por ello se rocía el cabello con estos productos.

Por ello en la opción recomendada en este artículo, se invita a las personas a utilizar este remedio casero con aguacate. Aunque encontrarás decenas de productos de diversas marcas comerciales, en ocasiones usan muchos químicos que pueden resultar contraproducentes con tu cabello y con el ámbito ecológico. Por ello, he aquí la sencilla guía para hacer un protector en casa.

¿Cómo hacer el protector térmico para cabello con aguacate?

Como primer punto se debe especificar que el aguacate es un ingrediente natural que le aporta muchas vitaminas a tu cabello. Ante eso, necesitarás el tercio de la pulpa del aguacate, agua mineral y un envase tipo atomizador para rociarlo en tu melena.

Para hacer el protector térmico, basta que inicies aplastando el aguacate hasta que tenga la consistencia de un puré. Posteriormente calentarás media taza de agua mineral y agregarás el puré. Esto para que lo mezcles bien, lo cueles y frío lo pases al envase.

La recomendación es rociar la mezcla cada vez que salgas o que sepas que estarás expuesta al sol por mucho tiempo. O si sales todos los días, puede ser de 3 a 4 veces por semana. Allí debes ver cómo se mantiene tu pelo en cuanto a humectación y brillo.