Majo Aguilar confirmó que no mantiene relación con Ángela Aguilar

La familia Aguilar está constantemente en el ojo de la tormenta por diversos escándalos que van protagonizando. Actualmente el conflicto que los atraviesa es por la relación de Majo Aguilar y su prima Ángela quienes constantemente están siendo comparadas por su presente musical.

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En las redes sociales está dando vuelta un video antiguo en el que aparece Majo Aguilar hablando sobre su prima. Estas imágenes han provocado diversas reacciones de los internautas ya que manifestaron que había un distanciamiento entre ellas. Ante esto es que la cantante decidió aclarar la situación ante los medios de comunicación.

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre su relación con Ángela?

Lo que manifestó Majo es que el contenido que se ha viralizado ha sido sacado de contexto por lo que decidió aclarar cuál es su relación con Ángela. Ella manifestó que no mantienen una comunicación constante, pero eso no quiere decir que haya algún conflicto entre ellas.

“Le tengo respeto aunque no tengamos ya mucha comunicación por lo que sea, no por algo malo, cada quien está en sus cosas y así la vida camina y es normal, yo le tengo mucho respeto”, expresó la cantante.

Ellas han sido enfrentadas frecuentemente desde que comenzaron con la música. Esto lo llevan a cabo usuarios de redes sociales y seguidores del género. Sin embargo, ambas han manifestado que no hay competencia entre ellas y que cada una se enfoca en seguir su propio camino dentro de rubro. De esta manera ha quedado más que claro lo que ocurre entre ellas.

Por otro lado, Majo Aguilar manifestó buenos deseos para toda su familia y desmintió los rumores sobre los malos entendidos dentro de los Aguilar. Así también dijo que desea seguir enfocada en su carrera musical y en sus proyectos por lo que busca evitar las polémicas familiares que opacan su trabajo.