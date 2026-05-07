Manicura para primavera 2026: Estos son los diseños de uñas nacaradas que están conquistando la temporada

No es sorpresa que uno de los diseños de uñas más buscados durante esta primavera de 2026 sean los que predomina el nácar, pues visualmente se ha convertido en una alternativa que además de vibrante es sutil y moderna, algunos de los aspectos que estilizan completamente tus manos.

Te puede interesar: Las 5 mejores manicuras milky para la primavera

El brillo que la iridiscencia aporta se ha vuelto uno de los diseños que no han pasado desapercibidos durante esta temporada, por lo que te dejaremos un listado de los mejores diseños que puedes considerar para tus próximas uñas de estos días tan soleados y cálidos, donde este tipo de efectos destacará sencillamente de entre los demás estilos.

Diseños de uñas nácar de moda este 2026

Brillo clean: Dentro del nail art han ido tomando gran terreno los diseños de uñas nacaradas, pues dentro de este estilo “simple” aportan un look moderno, sofisticado así como femenino que robará miradas.

Blanco Perlado Clásico: Este diseño que imita el tono de una perla es una de las opciones que es considerada como atemporal pues le va a la perfección a mujeres de todas las edades en cualquier época del año.

Encapsulado con Concha Nácar: Para este diseño se utilizan algunos trozos bastante pequeños de nácar natural mismos que son fijados con acrílico para simular un acabado tridimensional que además de sutil, es elegante.

Rosa y nude Nacarados: Algunos tonos pasteles tal como el rosa ha ganado popularidad al ser bastante versátil en este tipo de diseños ya que resultan en un diseño discreto que además de estilizar las manos, aporta seguridad y hace lucir jóvenes las manos.

Hojas de Oro: Uno de los grandes aliados del nácar es el “pan de oro” o flakes metálicos con los que tu diseño tendrá un brillo extra, lo que dará mayor detalle y profundidad a tus manos.