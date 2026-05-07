Estas son las consecuencias de estar sentado todo el día; expertos hablan

Un experto lanza una advertencia total ante las nuevas dinámicas de vida, donde ve como esencial el moverse a lo largo del día. El Dr Víctor Axotla Bahena indicó que tener una vida sedentaria es igual de grave que fumar. Por ello, en este artículo se recuperan conceptos esenciales para cuidar tu salud y platicarte sobre las consecuencias de estar todo el día sentado.

¿Cuáles son las consecuencias de estar todo el día sentado?

El especialista en Traumatología y Director del Instituto de la Rodilla, Cadera y Columna dio una entrevista para un diario de circulación nacional, donde aseguró que la vida moderna ha hecho propensas a las personas a tener problemas con su columna. La vida de oficina, el propio Home Office, servicio a domicilio o no moverse lo suficiente (incluso las personas que van al gym) pueden tener serios problemas cuando lleguen a cierta edad.

“Veo cada vez a más personas de 35, 40, 45, hasta 50 años que padecen este tipo de patologías que antes no veíamos sino hasta los 65 años o más. Estoy hablando de adultos de 35 años con desgaste de cadera”.

Las declaraciones del doctor se enfocan en el problema de toda la zona de la columna, la cual se encuentra en constante presión por las actividades enfocadas en trabajos de oficina o el hecho de estar en redes sociales con el teléfono. Es decir, las pantallas, la nula actividad física y la mala postura han traído cada vez más personas con problemas lumbares, desgaste prematuro y hernias discales en las personas.

¿Cómo se puede evitar lastimarte la columna al estar sentado todo el día?

La respuesta inmediata es dejar de estar sentado, pero el experto advierte que incluso una hora en el gimnasio no sustituye el movimiento que debes realizar. Ante eso, algunos estudios recomiendan dar al menos 10, 000 pasos al día. Además, tener entre 5, 10 o 15 minutos de estiramiento cada dos horas mientras realizas tus actividades.

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Con esto, se compensará el desgaste que existe en una vida sedentaria, la cual está ejerciendo presión sobre la columna. Por eso queda claro que estar sentado todo el día puede afectarte severamente en el futuro inmediato.