Sale a la luz FOTO INÉDITA de Cazzu y Christian Nodal juntos en un misterioso bautizo

En las últimas horas en las redes sociales se ha viralizado una fotografía de Christian Nodal y Cazzu, lo más relevante de esta publicación es que fue tomada meses antes de que el cantante sonorense hiciera públicamente su ruptura con la argentina y nuevo compromiso con Ángela Aguilar.

La imagen que ha llamado la atención de internautas estaría mostrando a la expareja en un bautizo, creando la especulación que podría tratarse de una celebración relacionada a su hija. Sin embargo, se indicó que este evento fue ajeno a la menor.

La fotografía fue difundida por el sacerdote Jesús Yovani a través de sus redes sociales, ahí se les ve a los dos artistas en la iglesia y sonriendo y aparentemente llevando una relación sana de convivencia. De igual modo, el religioso aseguró haber coincidido con la pareja y que durante esa celebración religiosa los dos se mostraron muy amables.

Asimismo, se informó que esta imagen fue tomada en febrero de 2024 tres meses antes de anunciar que “tomarían caminos diferentes”.

¿De quién fue el bautizo donde Cazzu y Christian Nodal aparecieron?

Como se mencionó anteriormente, el bautizo no fue de la hija que procrearon los artistas. Sin embargo, se habría revelado que se trató de una ceremonia relacionada a un amigo y colega del intérprete de "Adiós amor", Abelardo Báez.

Abelardo Báez, es reconocido por ser fotógrafo y productor que ha colaborado profesionalmente con Nodal. Tras viralizarse su nombre internautas se percataron que actualmente Ángela Aguilar sigue la cuenta de Instagram de Báez, lo que ha generado conversación en la web.

La difusión de esta fotografía ocurre en medio de la polémica que rodea a la expareja, ya que en los últimos días se dio a conocer que Nodal interpuso una demanda contra Cazzu por la exposición de si hija en redes sociales. Cabe recordar que la relación terminó en 2024 luego de estar casi dos años juntos y una hija en común.

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