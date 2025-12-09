De Katy Perry a Angélica Vale: las celebridades que SE DIVORCIARON en 2025

También las celebridades que vemos en televisión cierran e inician ciclos importantes en su vida a lo largo del año. Algunas de las relaciones que más parecían sólidas en el mundo del espectáculo terminaron en los últimos meses; a continuación hacemos un recuento de los divorcios de celebridades que se anunciaron en 2025, tanto a nivel nacional como internacional.

Los divorcios más sonados de las celebridades en 2025

1. Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Esta fue una de las separaciones más impactantes y mediáticas de los últimos años, pues inició con rumores de infidelidad en agosto de 2024 y el escándalo estalló cuando Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio que emplean las víctimas de violencia de género, durante un concierto en febrero de 2025.

En medio de un proceso legal que emprendió la cantante regiomontana, acusando a Cruz Martínez de violencia, el 7 de agosto se dio a conocer en Ventaneando que oficialmente estaba divorciada tras 22 años de matrimonio.

2. Angélica Vale y Otto Padrón

💜 Amigos, Desde que nací, ustedes han compartido conmigo toda mi vida, los momentos felices y los difíciles, las alegrías y las tristezas. Por ello, este momento no será la excepción. Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años. A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre. Ustedes saben que Angélica y Daniel son el centro de mi mundo. Quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Primero, como una madre dedicada y amorosa con ellos, pero también como una mujer que sale adelante sin importar la circunstancias. Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer. Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía y sus apapachos. Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo. Los amo, Angélica Vale

En su programa de radio, la misma Angélica Vale confirmó en noviembre que se está divorciando de Otto Padrón. Dijo que desde abril está separada y ya no vive con él, pero también admitió que la noticia de que el proceso legal había iniciado la tomó por sorpresa.

La actriz se enteró mientras cenaba con Padrón, cuando la nota salió en medios de comunicación. Esto ocurrió justo antes de su cumpleaños 50.

3. Ingrid Martz y Rodrigo Luque

A principios de octubre la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un video donde explica que se está divorciando. Reveló que ya habían pasado dos años desde que terminó la relación, pero seguía viviendo con su aún esposo. Ingrid y Rodrigo se casaron en 2017 y tienen una hija de seis años.

4. Katy Perry y Orlando Bloom

A nivel internacional, la industria de la música y Hollywood quedaron en shock cuando una de las parejas más sólidas, la de Katy Perry y Orlando Bloom , anunciaron su separación. En este caso no fue un divorcio como tal, porque ellos nunca se casaron; sin embargo, pasaron nueve años como pareja y tienen una hija de cinco años.

5. Nicole Kidman y Keith Urban

A finales de septiembre, la actriz y el músico country anunciaron oficialmente su divorcio luego de 19 años de lo que parecía un feliz matrimonio. De manera extraoficial, medios como TMZ dieron a conocer rumores de que la pareja se separó desde junio e incluso se dijo que tal vez hubo una infidelidad. Ellos comparten dos hijas, una de 17 y otra de 14 años.

6. Lily Allen y David Harbour

La cantante británica y el actor de "Stranger Things" permanecieron casados cuatro años, pero anunciaron su divorcio a principios de 2025. Ha sido una separación bastante mediática, con rumores de infidelidad, una dinámica tóxica y también un álbum de Lily Allen lleno de aparentes referencias a David Harbour.