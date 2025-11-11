El antes y después de Angélica Vale, en 17 FOTOS: así se veía de joven, en los inicios de su carrera
¡Feliz cumpleaños a Angélica Vale! En su festejo número 50, este 11 de noviembre hacemos un repaso por su exitosísima carrera como actriz y comediante.
Angélica Vale antes y después
Angélica Vale a los 4 años, con su mamá (Angélica María), su abuela (Angélica de Jesús Ortiz) y su padre (Raúl Vale).
Esta foto se tomó alrededor de 1977.
Así se veía a los 11 años, acompañando a su mamá a un show.
Angélica Vale a los 6 años.
Aquí podemos verla a los 9 años, tomando una clase de ballet para una obra de teatro.
En 1997, como protagonista de una telenovela juvenil.
En 2001 estelarizó una de sus telenovelas más recordadas, con Adamari López y Ludwika Paleta.
Angélica a los 15 años, justo antes de empezar su trayectoria en telenovelas.
Alrededor de 1980.
En esta foto podemos verla con Ricky Martin, en 1990.
En 2007.
Conserva una gran amistad con Adamari López. Esta foto se tomó en 2015, más de una década después de protagonizar telenovela juntas.
En 2002, como celebridad de telenovelas juveniles.
Con su mamá y su abuela, en 1995.
En 1995.
En 2006.