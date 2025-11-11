inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Galería

El antes y después de Angélica Vale, en 17 FOTOS: así se veía de joven, en los inicios de su carrera

¡Feliz cumpleaños a Angélica Vale! En su festejo número 50, este 11 de noviembre hacemos un repaso por su exitosísima carrera como actriz y comediante.

Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
Angélica Vale antes y después
Angélica Vale antes y después
Angélica Vale a los 4 años, con su mamá (Angélica María), su abuela (Angélica de Jesús Ortiz) y su padre (Raúl Vale).
Angélica Vale a los 4 años, con su mamá (Angélica María), su abuela (Angélica de Jesús Ortiz) y su padre (Raúl Vale).
Esta foto se tomó alrededor de 1977.
Esta foto se tomó alrededor de 1977.
Así se veía a los 11 años, acompañando a su mamá a un show.
Así se veía a los 11 años, acompañando a su mamá a un show.
Angélica Vale a los 6 años.
Angélica Vale a los 6 años.
Aquí podemos verla a los 9 años, tomando una clase de ballet para una obra de teatro.
Aquí podemos verla a los 9 años, tomando una clase de ballet para una obra de teatro.
En 1997, como protagonista de una telenovela juvenil.
En 1997, como protagonista de una telenovela juvenil.
En 2001 estelarizó una de sus telenovelas más recordadas, con Adamari López y Ludwika Paleta.
En 2001 estelarizó una de sus telenovelas más recordadas, con Adamari López y Ludwika Paleta.
Angélica a los 15 años, justo antes de empezar su trayectoria en telenovelas.
Angélica a los 15 años, justo antes de empezar su trayectoria en telenovelas.
Alrededor de 1980.
Alrededor de 1980.
En esta foto podemos verla con Ricky Martin, en 1990.
En esta foto podemos verla con Ricky Martin, en 1990.
En 2007.
En 2007.
Conserva una gran amistad con Adamari López. Esta foto se tomó en 2015, más de una década después de protagonizar telenovela juntas.
Conserva una gran amistad con Adamari López. Esta foto se tomó en 2015, más de una década después de protagonizar telenovela juntas.
En 2002, como celebridad de telenovelas juveniles.
En 2002, como celebridad de telenovelas juveniles.
Con su mamá y su abuela, en 1995.
Con su mamá y su abuela, en 1995.
En 1995.
En 1995.
En 2006.
En 2006.

El antes y después de Angélica Vale, en 17 FOTOS: así se veía de joven, en los inicios de su carrera

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
la granja vip kike mayagoitia capataz
¿El Capataz más IMPLACABLE? Kike Mayagoitia levanta a los peones para que no se vuelvan a quedar dormidos
La Granja VIP 24/7
viajando con estilo | Masha y el Oso
Masha y el Oso | Viajando con estilo
Kidsiete
mhoni vidente dinero
Mhoni Vidente reveló cuál será el signo más afortunado en el dinero en lo que resta de noviembre
Horóscopos
La Granja VIP
Kim Shantal y Sergio Mayer Mori se aliaron como peones en La Granja VIP, pero terminaron peleando por esta razón
La Granja VIP
Difunden imágenes de Fátima Bosch antes de supuestas cirugías estéticas.jpg
Difunden imágenes de Fátima Bosch antes de supuestas cirugías estéticas
Famosos
angélica vale.
Angélica Vale revela el verdadero motivo por el que se divorciará de Otto Padrón: la desgarradora confesión
Famosos
/horoscopos/como-abrir-portal-energetico-11-11-este-11-de-noviembre-segun-la-numerologia
Así puedes abrir el Portal Energético 11/11 este 11 de noviembre, según la numerología
Horóscopos
caminos de la vida
Caminos de la Vida | Programa 11 Noviembre 2025
Caminos de la Vida
Hoy es 11/11 y deberías aprovechar el portal energético que se abrió con estos 2 rituales
Hoy es 11/11 y deberías aprovechar el portal energético que se abrió con estos 2 rituales
Azteca Uno Especiales
No creerás la razón por la que se celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre
No creerás la razón por la que se celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre
Azteca Uno Especiales
7.1 (6).jpg
La Granja VIP | El legado de Jawy causa impacto y deja a Eleazar como el primer nominado
La Granja VIP
6.1 (13).jpg
La Granja VIP | Kim Shantal no soporta su primera noche en el granero
La Granja VIP
Este sería el motivo por el que Otto Padrón le pidió el divorcio a Angélica Vale.jpg
Exhiben supuesta infidelidad de Angélica Vale a Otto Padrón con un bailarín: ¿de quién se trata?
Famosos
mhoni vidente 11 noviembre
Mhoni Vidente revela los signos que serán bendecidos este 11-11: las predicciones que lo cambiarán todo
Horóscopos
5 (16).jpg
La Granja VIP | Kike se corona como el nuevo capataz tras un intenso juego
La Granja VIP
4 (18).jpg
La Granja VIP | Kim Shantal rompe las reglas como peona y Adal Ramones la confronta frente a todos
La Granja VIP
3 (23).jpg
La Granja VIP | Jawy reacciona al ver cómo su salida afectó a todos sus compañeros
La Granja VIP
2 (30).jpg
La Granja VIP | Exclusiva: Lola Cortés se despide de La Granja VIP con un mensaje lleno de amor para su público
La Granja VIP
×
×