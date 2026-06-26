Muere querido DJ junto a su esposa embarazada tras el doble terremoto en Venezuela

El doble terremoto que sacudió Venezuela ha dejado cientos de víctimas. De acuerdo con la más reciente actualización, el número de fallecidos asciende a 589 personas, entre ellas el querido DJ Marlon Pérez, quien perdió la vida tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. El reconocido artista murió junto a su esposa, Alexandra Melean, quien se encontraba embarazada.

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La lamentable noticia fue confirmada por el barbero y amigo de la pareja, Alberts Tovar, quien compartió una postal del músico en blanco y negro con la leyenda: “Descansa en paz Marlon. La movida de electrónica está de luto y Venezuela también”. En los comentarios de la publicación, una joven señala que su prima Alexandra, pareja del querido DJ, también perdió la vida con 8 meses de embarazo. Ambos se encontraban acompañados por la madre de la mujer, quien también falleció.

“Alexandra falleció junto a su mamá, Marlon, quedaron atrapados entre los escombros”, se lee en el comentario, que ya cuenta con cientos de mensajes de aliento para la familia.

¿Quién era Marlon Pérez? Así fue la trayectoria del querido DJ

Marlon Pérez fue un querido DJ originario de Caracas, Venezuela. Con apenas 5,400 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, el nombre de Marlon comenzaba a hacer ruido en la industria de la música electrónica venezolana. Su trayectoria como DJ comenzó hace tan sólo un par de años, con presentaciones en diversos clubes y algunas pistas subidas a Soundcloud.

Tras confirmarse su lamentable fallecimiento, varias páginas de música electrónica en Venezuela comenzaron a dar su más sentido pésame a familiares y seres queridos de las víctimas.

¿Cuántas víctimas dejó el doble terremoto en Venezuela?

La tarde del miércoles, 24 de junio, Venezuela fue sacudida por un terremoto doble, con tan sólo 40 segundos de diferencia, de magnitudes 7,2 y 7,5. De acuerdo con la más reciente actualización oficial, el número de víctimas mortales ha ascendido a 589 personas, mientras que los heridos se encuentran en 2,980. De momento, no se ha podido establecer el número de personas desaparecidas.