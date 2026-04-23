3 cosas que debes saber de la doble de Cazzu tras el polémico video con Nodal

El videoclip de la canción “Un vals” sigue dando de qué hablar tras su lanzamiento. Las miradas apuntan directamente a Christian Nodal y disparan un sinfín de rumores y trascendidos que, además, se dan en el marco de una presunta crisis matrimonial con Ángela Aguilar.

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La joven que aparece en el video y su gran parecido a Cazzu, ex pareja de Nodal, han instalado una polémica que principalmente despierta debate en las redes sociales. Se trata de la modelo Dagna Mata quien, tras días de intensas críticas, decidió romper el silencio.

¿Qué dijo Dagna Mata tras el lanzamiento del videoclip?

El lanzamiento de “Un vals” se vio alterado por la sorpresa de ver en pantalla a una joven con rasgos que fueron interpretados como una acción deliberada para generar polémica. Es que el parecido de Dagna Mata con Cazzu es evidente y nadie dudó en pensarlo.

En este marco, la modelo usó sus redes sociales para hablar sobre el tema y lo que primero manifestó fue que “hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda”.

Lo que debes saber sobre Dagna Mata

Uno de los puntos que Dagna Mata dejó en claro es que su selección para formar parte del videoclip fue a través de la red social Instagram. La modelo precisó que no hubo casting previo, algo que aporta a la idea de que fue elegida con el fin de generar polémica por el parecido con la ex pareja de Christian Nodal.

El otro punto que la modelo resaltó es que la producción le dijo que su aspecto no tendría relevancia ya que solo aparecería unos segundos en el videoclip, pero demostró nuevamente malestar ya que el resultado final fue una historia distinta a la que supuestamente se iba a contar y sus apariciones fueron de más tiempo que el acordado.

Lo tercero a destacar es que Dagna Mata confirmó que “no es la primera vez que me dicen que me parezco a Cazzu” y remarcó que ella “les había comentado a ellos (miembros de la producción) que yo no quería involucrarme en ninguna referencia que tuviera que ver con esta artista”. Sobre este último punto, confirmó que la producción le manifestaron desconocer de la polémica previa y que los artistas (Christian Nodal y Cazzu) “en España no son conocidos”.

Finalmente, Dagna Mata dijo haber recibido mensajes “diciéndome que no subiera nada del tema, que simplemente no dijera nada, cuando era evidente que habían utilizado mi imagen para generar un daño”. A eso, se sumó la propuesta de un contrato de confidencialidad que ella rechazó.

