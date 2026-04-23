3 formas de lograr “cara fresca” en menos de 5 minutos

La cara fresca es un look que actualmente se encuentra en tendencia por alinearse con el estilo natural y minimalista que se lleva en la temporada de primavera 2026.

Hoy te presentamos algunos de los mejores consejos para que puedas obtener esta imagen en un tiempo récord, todo de acuerdo con los expertos en el mundo del maquillaje.

Transformación total: Lucía y su cambio de look, desde la dentadura y cabello hasta la piel

Las 3 formas de lograr cara fresca en 5 minutos

Actualmente, la tendencia se ubica en el skinimalismo con rutinas rápidas que priorizan una piel real y saludable por encima de un acabado perfecto o con filtros. Las tres mejores formas para conseguir un look radiante en menos de cinco minutos son:

Técnica de cloud skin, con un toque de color

Técnica cloud skin con color para una cara fresca|Pinterest

En este tipo de maquillaje se eliminan las bases pesadas, para utilizar productos de cobertura más ligera solo en las zonas que se necesite, como en las ojeras, brotes o rojeces.

La clave para que este look se vea mucho más fresco es utilizar un rubor en crema en tonos melocotón o coral y difuminarlo hacia las sienes para obtener un efecto lifting.

Labios bitten o difuminados

Look de labios mordidos o difuminados|Pinterest

Para el look fresco, los labios no deben tener delineados marcados, sino dar la apariencia de que han sido "mordidos" o como cuando se aplica el labial y va pasando el tiempo.

Para conseguirlo, debes aplicar un labial rosa o cereza sobre el centro de la boca y después difuminar los bordes con los dedos hacia afuera. Esto aportará vida a tu rostro, sin que parezca que te has esforzado demasiado.

Hidratación en bruma

Usar hidratantes en bruma mantiene el rostro fresco|Pinterest

Consiste en sellar y dar un brillo natural a la piel, evitando la textura pegajosa, solo debes utilizar un spray facial hidratante que esté enriquecido con productos como el ácido hialurónico.

Unas cuantas pulverizaciones después del maquillaje ligero o del protector solar, crearán un "velo invisible" que te mantendrá fresca a pesar del clima y la humedad del día.

Como consejo extra, enchina tus pestañas y agrega una ligera capa de mascara, solo para abrirla, y que no luzca saturada.

