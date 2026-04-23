Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana el Mini Game hoy jueves 23 de abril

La semana 30 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy jueves 23 de abril de 2026 se llevará a cabo la competencia por el Mini Game y para saber quién se hace con este premio, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en vivo en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para ver fotos, videos y programas completos del reality deportivo.

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Adrián Leo se queja de Mario Mono Osuna tras perder la Medalla Transferible Varonil

Adrián Leo pudo hacerse con la Medalla Transferible Varonil y cuando terminó la ceremonia de premiación, ya en la Barraca, el pelotero dijo que Mario Mono Osuna estaba muy molesto por haber perdido la presea ante él, pero subrayó que, aunque ese galardón lo puede ocupar él, la realidad es que dicho premio es para todo el equipo Azul.

Por otro lado, aunque les ganó la presea, los Azules estuvieron de acuerdo y comentaron que, dicha medalla se la arrebataron a Benyamin Saracho y a Jazmín Hernández, quienes son los Rojos que tienen más posibilidades de salir de Exatlón México en un Duelo de Eliminación, además, fue el beisbolista quien dio a conocer que, era un plus haberse impuesto ante el vigente campeón de la marca, esto por la rivalidad que llevan sosteniendo durante ya varios meses.

Por otro lado, quien quería ganar la Medalla Transferible Varonil de la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México era Benyamin Saracho, quien a lo largo de la presente campaña nunca ha ganado un galardón de este tipo, y aunque dijo que tenía muchas ganas de hacerlo, en este ciclo el Speed Galgo tampoco pudo y esto hace que siga sumando semanas sin esta recompensa.

De hecho, hace un par de semanas atrás, Paulette Gallardo tuvo que hablar con el Speed Galgo y le dijo que no se frustrara por no tener una medalla en la presente temporada, que esta llegaría, pero a semanas finales de que termine la competencia, el panorama se ve algo complicado para el Cochi, no te pierdas si el novato podrá hacerse con este galardón en las siguientes pruebas.