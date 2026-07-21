Joan Sebastián le coqueteó a la mamá de Imelda Tuñón? La actriz rompe el silencio y cuenta lo que vivió

Una vez más, Imelda Tuñón dio de qué hablar luego de revelar una curiosa anécdota sobre Joan Sebastian. En un popular podcast, la viuda de Julián Figueroa recordó una visita a Las Palmas, la propiedad del cantante en Cuernavaca. Aseguró que en aquella ocasión el también llamado “Poeta del Pueblo” mostró un interés especial por su mamá. Según contó, la situación fue un tanto “extraña” pues él insistió a ambas que se quedarán mas tiempo con el nsu casa, incluso les ofrecio regresarlas después en su avión privada.

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¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Joan Sebastian y su mamá?

Durante la platica que tuvo en el podcast al que fue invitada, relató que ella fue como invitada a la propiedad de Joan Sebastian acompañada de su madre y de Julián Figueroa. Lo que más llamó su atensión en ese momento fue la enorme insistencia del cantante para que no abandonaran el lugar. Incluso recordó que Joan se tomó una fotografía abrazando a su mamá por la cintura antes de seguir insistiendo que se quefaran una noche para después enviarlas en un vuelo privado.

¿Joan Sebastían coqueteo con la madre de Imelda Tuñon?

Esta historia llevó al conductor del pódcast a preguntar a Imelda si creía que el cantante había intentado conquistar a su madre, a lo que ella respondió entre risas: “Es que era muy coqueto ese hombre”, dejando entrever que esa actitud era parte de la personalidad del intérprete como muchos imaginaban.

La relación que Imelda Tuñón tenía con Joan Sebastian

Más allá de la anécdota que contó la actriz en el podcast, también habló de que con su suegro pudo construir una relación basada en el cariño. Recordó que, durante los últimos días de vida del cantante, no quería que nadie lo viera débil por culpa de la enfermedad, pero que ella fue una de las pocas personas a las que permitió entrar a su habitación para visitarlo.

Algo que llamó la atnención es que también contó que durante ese encuentro Joan Sebastian le pidió que tuviera paciencia con Julián Figueroa y le aseguró que, pese a su carácter impulsivo, era un buen hombre. Imelda dice que esas palabras se sincieron como una especia de encargo para cuidar a quien años después se convertiría en su esposo.