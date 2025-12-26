Así fue como Dorismar apareció tras la cirugía que le deformó el rostro

Los seguidores de Dorismar han vuelto a sonreír junto a ella tras un posteo que la modelo realizó en sus redes sociales. Es que tras haberse conocido fotografías que mostraban su nariz lastimada tras una cirugía que no tuvo los resultados esperados, compartió un mensaje de mucho alivio.

Los famosos poseen una conexión muy especial con su fandom y son las redes sociales los principales canales de comunicación. Es por eso que al conocerse la intervención estética a la que la famosa argentina se había sometido, ya que casi pierde su nariz, la preocupación invadió a todos.

¿Qué le pasó a Dorismar?

Fue el pasado 16 de diciembre que trascendieron las imágenes en las que se podía ver a Dorismar con un vendaje especial en su rostro tras una cirugía estética. Se trataba de un procedimiento mediante el cual se buscaba recuperar la nariz de la modelo tras procedimientos anteriores con resultados negativos.

De acuerdo a lo informado por Dorismar y su abogado, en 2023 comenzó a ser intervenida por el doctor José Achar pero nunca su nariz quedaba como debía. Los procesos continuaron en 2024 con el fin de corregir la situación pero todo parecía agravarse, incluso afectando a la famosa en materia laboral y psicológicamente.

¿Cómo reapareció Dorismar en redes?

Fue este jueves 25 de diciembre que Dorismar volvió a aparecer en sus redes sociales con un mensaje muy positivo y esperanzador. Con un vendaje en su rostro, la modelo saludó a sus fanáticos por Navidad y afirmó que quería “agradecerles que hayan estado en todo este proceso de recuperación pendientes de mí”.

“Hoy se cumplen 10 días de mi postoperatorio. Me encuentro muy bien, feliz y muy recuperada”, precisó Dorismar en un video compartido en sus historias de Instagram. En este punto, confirmó que este viernes tendría su último control y que ofrecería más detalles. “Gracias por estar ahí siempre”, remarcó la modelo visiblemente feliz y entusiasmada, transmitiendo esos sentimientos a su fandom y llevándoles alivio de que al parecer todo va por buen camino.