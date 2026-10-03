Dua Lipa acompaña a Shakira durante concierto en Madrid y cantan juntas “Antología”, canción que está por celebrar tres décadas

Este sábado 3 de octubre Shakira se estuvo presentando en Madrid como parte de su residencia en el Macondo Park en la que se encuentra con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” y para sorpresa del mundo entero, logró subir al escenario a una de las estrellas pop más grandes del momento: Dua Lipa.

Te puede interesar: 4 ideas de cortes bob con volumen para darle cuerpo y movimiento natural al cabello desde la raíz

Como si se tratara de un sueño para millones de fans, dos de las estrellas más grandes se juntaron esta noche en Madrid para interpretar “Antología”, uno de los temas más aclamados de la colombiana, dejando un momento para la eternidad.

Dua Lipa comparte es invitada de Shakira y comparten juntas escenario para cantar “Antología”

Este sábado durante el octavo concierto de la latina en la capital de España, Dua Lipa, considerada por muchos como la estrella del pop más grande del momento, se subió al escenario y no sólo demostró que maneja muy bien el idioma español, sino que también está muy familiarizada con “Antología”, una de las canciones más queridas del repertorio de Shakira.

Dua Lipa cantando “Antología” con Shakira en Madrid ⭐️ pic.twitter.com/gwSs5PVhHg — Dua Lipa México (@DUAL1PAMEXICO) October 3, 2026

Sin duda alguna "Antología" es una de las canciones más influyentes del pop y balada en español, perteneciente a su disco debut 'Pies Descalzos', el cuál está por cumplir 30 años este martes 06 de octubre.

¿Dua Lipa y Shakira podrían lanzar una canción juntas?

La relación entre ambas cantantes no inició por arte de magia aunque así pareciera, pues cuando la albanesa se presentó en Colombia como parte de su gira 'Radical Optimism Tour' cantó la canción de "Antología", dejando un momento único, por el que verlas juntas por fin en un escenario podría abrir la posibilidad a una futura colaboración.

Esta no sería la primera vez que Dua Lipa lanzara una canción con un artista colombiano, pues en 2020 lanzó una canción junto a J Balvin, mientras que Shakira ya está acostumbrada a cantar con artistas de todo el mundo.