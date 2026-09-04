"¡Cualquier mujer se tiene que defender!”, Eduardo Yáñez reacciona a la detención y liberación de Luis de Llano

Eduardo Yáñez se pronunció con mucha prudencia sobre la detención y la liberación de Luis de Llano tras el incumplimiento de la sentencia de la SCJN derivada del fallo a favor de Sasha Sokol. Además, el actor fue contundente sobre la responsabilidad de proteger a las mujeres ante cualquier forma de abuso. Finalmente, Eduardo Yáñez habló de su relación con la prensa y aprovechó para defender a Ninel Conde tras el zafarrancho que vivió en el aeropuerto de la CDMX.