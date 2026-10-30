Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Eduardo Yáñez revela por qué no le gustaría llevar su vida a una serie biográfica

A diferencia de diversos artistas, Eduardo Yáñez no tiene el más mínimo interés de llevar su vida a una serie biográfica y estas son sus razones.

Eduardo Yáñez asegura que no le interesa contar su historia en una serie, a diferencia de muchos artistas, pues cree que nadie tiene derecho a involucrar a otras personas en una historia de la que fueron parte, cuando ya están en una etapa diferente en sus vidas. El actor también reaccionó a la noticia de que Imelda medicó a Julián Figueroa sin la debida prescripción médica. Yáñez está de vuelta en los escenarios teatrales con “Los Lobos”.

Tags relacionados
Noticias del Día Ventaneando Espectáculos

Videos