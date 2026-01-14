El COSTOSO regalo que Eduin Caz le dió a su primo por su cumpleaños

Eduin Caz , cantante de regional mexicano e integrante de Grupo Firme , compartió en redes sociales el lujoso auto que le regaló a su primo, al que en palabras de él mismo considera como un hermano. Aquí te contamos todos los detalles sobre ese obsequio.

¿Cómo es el regalo que Eduin Caz le dió a su primo?

El vocalista de Grupo Firme le obsequió a su primo una camioneta de último modelo. El cantante expresó que su familiar es como un hermano para él y en la publicación que realizó en sus redes sociales escribió experiencias que compartió con él cuando eran pequeños pues recordó cuando jugaban fútbol en la calle, con bicicletas y soñaban con ser traileros como su abuelo. Por otro lado, también resaltó lo mucho que admira a su primo desde que él incursionó en el equipo de Las Chivas. Eduin escribió: “Quiero que sepas que este regalo que te doy es por todo lo que tenemos vivido juntos y lo que aún nos falta primero DIOS”, en su descripción junto a las imágenes que compartió.

La camioneta fue una muy lujosa, en color gris, muy grande y exhuberante, con un gran moño rojo, además en algunas fotografías se pudieron ver globos con otros detalles para festejar. El artista acompañó su publicación con un comentario que causó risa a sus seguidores: “No se vayan con la finta la saqué en pagos a 40 años jajaja”.

¿Quién es Eduin Caz?

Eduin Caz, es un cantante que incursionó en el género regional mexicano. Se caracterizó por mezclar corridos con banda dentro de su estilo musical. A lo largo de su carrera ha ganado un gran respeto por todos sus seguidores ya que inició con poco, incluso cantando en el transporte público. Su autenticidad lo ha llevado a tener grandes colaboraciones con artistas como Grupo Frontera, Maluma, Yuri, El Yaki, Carin León e incluso Karol G, demostrando la versatilidad que tiene para combinar estilos musicales dentro de su agrupación.

Sin duda, Eduin Caz es una de las figuras más representativas en el género regional, además ha tenido una gran evolución en su imagen lo que ha demostrado que el cambio forma parte de él y siempre busca una transformación que lo lleve a otro nivel.