Famoso cantante mexicano revela que fue diagnosticado con un importante trastorno

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, sorprendió a todos al confesar que fue diagnosticado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Desde el inicio dejó algo muy claro: no es motivo para entrar en pánico. “Sí me hicieron un diagnóstico, sí tengo los estudios, no es nada de qué te asustes”, declaró a los medios de comunicación, explicando que su diagnóstico está respaldado por evaluaciones médicas y que una vez tuvo conocimiento de esto, comenzó su medicación.

Edwin Luna explica por qué se hizo estudios médicos

El cantante contó que tomó la decisión de acudir con un especialista después de notar que para él era algo muy frecuente el olvidar cosas. Obviamente, eso le preocupó mucho, por lo que acudió a una evaluación médica.

“Precisamente fui porque se me empezaron a olvidar las cosas y me empecé a preocupar”, explicó Edwin, agregando que, tras sus estudios, los doctores le dijeron que probablemente lo ha tenido desde niño.

Este tipo de confesiones de figuras públicas como Edwin Luna son importantes porque rompen con el estigma que existe alrededor de la salud mental. Muchas veces la gente piensa que hablar del tema o preocuparse por ciertos tipos de detalles o hábitos es “exagerar”, cuando en realidad es cuidarte.

“El TDAH puede potenciar la creatividad”, asegura el cantante

El TDAH puede traer varias dificultades a las personas, pero Edwin Luna también compartió un dato que le dio su doctora, que se quedó grabado en su cabeza: el TDAH, en algunos casos, puede estar relacionado con una mente más creativa. Esto hizo clic en el cantante, pues él ha sobresalido en ese aspecto; incluso ahora se dedica a la música y llena conciertos y todo gracias a que su cerebro vaya a mil por hora.

El apoyo clave de su esposa: “Ella es la base de la casa”

Otro momento que se ganó aplausos fue cuando habló del apoyo emocional (y logístico) en su vida: su esposa. “Mi esposa es la base de la casa y de todo; si se me pasa agendar algo, ella lo agenda”, contó. El cerebro con TDAH es diferente, pero si vives con alguien que lo comprende, es mucho más fácil trabajar en equipo.

¿Qué es el TDAH y cómo lo puedes detectar?

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar la atención, la organización, el control de impulsos y, en algunos casos, generar hiperactividad. No es “ser distraído” nada más: puede impactar fuertemente en el trabajo, la escuela y las relaciones. Cabe mencionar que no es fácil detectarlo y necesitas apoyo de un especialista.