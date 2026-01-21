Esta es la verdad detrás del video viral de Yanet García

En las últimas horas el nombre de Yanet García se volvió tendencia en distintas plataformas digitales luego de la publicación de un video que la tiene como protagonista y que, en esencia, generó mucha confusión entre los millones de fanáticos que tiene no solo en México, sino a nivel mundial.

La presentadora del clima, modelo y creadora de contenido se ha vuelto muy popular entre sus seguidores, por lo que prácticamente cualquier acto que la involucra se vuelve tendencia en las redes. Ante esta situación, fue la misma Yanet García quien decidió aclarar lo sucedido con un video que ha comenzado a hacerse viral.

¿Qué dijo Yanet García sobre el video que circula en redes?

Para dar un poco de contexto, vale decir que el video que circula en redes tiene como protagonista a Yanet García, quien supuestamente hace un llamado a sus seguidores para retirar el dinero que han generado. La situación se volvió viral de inmediato no solo por lo extraña que fue, sino por el hecho de tener como persona principal a la propia modelo.

Fue así como, después de algunas horas, la propia Yanet García utilizó sus historias de Instagram para confirmar dos cosas. La primera que no tiene nada que ver con el llamado a retirar dinero de sus seguidores, mientras que la segunda explicando que el video que aparece en redes no es más que un producto de la Inteligencia Artificial.

“Esto es una estafa creada con Inteligencia Artificial”, escribió Yanet García mediante sus redes. Además, la nacida en el estado de Nuevo León pidió a sus seguidores que no caigan en estafas o fraudes, mismos que han crecido de manera importante en las redes sociales, al menos, en los últimos años.

¿Qué fue de Yanet García tras su paso por la televisión?

Yanet García logró la trascendencia nacional luego de ser considerada “La Chica del Clima” en distintos proyectos televisivos en los que participó. Luego de esto, la influencer decidió aumentar su popularidad a través del contenido para adultos, por lo que hoy en día vive en Estados Unidos produciendo fotos para sus plataformas digitales.