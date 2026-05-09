4 ideas para reemplazar joyeros tradicionales por unos más aesthetic y elegantes

Las joyas como los anillos, pulseras, collares y aretes sin duda son de los favoritos de muchas mujeres. Sin embargo, su cuidado no solo implica la limpieza que se les debe dar sino también dónde se resguardan ya que algunas personas suelen ponerlas sobre mesas, escritorios y eso no es adecuado ya que se pueden perder o dañar. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas perfectas para que conserves tus joyas de la mejor manera.

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¿Cómo reemplazar joyeros tradicionales por opciones aesthetics y elegantes?

Cada accesorio debe ser conservado de manera cuidadosa ya que algunos; como los anillos, por ejemplo, suelen ser pequeños por lo que podrían perderse con facilidad, es por eso que te presentamos joyeros ideales para que tus accesorios se conserven y hasta funcionen como decoración en tu habitación.

Joyeros: Cajones con cristal

Esta opción es muy efectiva para guardar joyas y luce increíble. La idea consiste en un joyero en forma de cajonero donde la parte superior sea de cristal, eso le dará un toque lindo ya que las joyas estarán a la vista e incluso al verlas con facilidad las usarás más. Puedes elegir uno en color blanco ya que suelen verse muy elegantes.

Joyeros: Dorado con ganchos

Esta idea es muy hermosa ya que consiste en un joyero largo con pequeños ganchos para colgar collares así como pequeños orificios para colocar aretes. Esta idea no solo te ayuda a economizar espacio sino que luce elegante y hará que tus accesorios no se dañen y enreden.

joyeros en forma de cajones y con ganchos|Crédito: Pinterest

Joyero portátil en color rosa

Esta idea es perfecta para ti si eres alguien que suele viajar mucho con sus joyas ya que este es portátil por lo que es compacto y lo puedes transportar de manera fácil. Es una especie de caja con separaciones para todo tipo de joyas.

Joyero: Cajonero para anillos

Este joyero es ideal para las amantes de los anillos ya que al ser pequeños suelen perderse con facilidad. Este consiste en tener muchas separaciones con el tamaño ideal para que entren los anillos, ya sea que solo se encaje una parte o se depositen de forma completa. Si tienes muchos incluso tenerlo abierto servirá como decoración en tu habitación.

Joyero portátil y joyero para anillos|Crédito: Pinterest

¿Cómo limpiar las joyas?

Las joyas de oro se pueden lavar de manera fácil con jabón de lavavajillas y agua tibia. Es importante que cepilles con suavidad. Luego de secarlas puedes sacar un poco de brillo con una microfibra. La plata la puedes limpiar con un poco de bicarbonato de sodio y agua caliente, incluso si no tienes la pasta de dientes igual es efectiva. Por otro lado, debes recordar que la exposición a la humedad, aire y luz solar también pueden dañar los materiales de algunas joyas.