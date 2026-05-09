Alexis Ayala lanza importante reflexión tras su divorcio con Cinthia Aparicio: “Dar paz es dar amor”

A escasos días de haber confirmado su divorcio con Cinthia Aparicio, Alexis Ayala regresa a las redes sociales con una serie de fotografías en compañía de sus seres queridos y una emotiva e importante reflexión. “Dar paz es dar amor”.

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El emotivo mensaje de Alexis Ayala tras su divorcio con Cinthia Aparicio

Alexis sorprendió a su más de un millón de seguidores en Instagram con una serie de fotografías en donde se le ve disfrutando de la compañía de su madre e hija menor, así como postales con amigos y colegas, incluidos Verónica Castro y Sergio Mayer, y demás imágenes de su día a día. No obstante, lo que más llamó fue un emotivo mensaje, en el que se lee la frase “Dar paz es dar amor”. La publicación también estuvo acompañada con una reflexiva descripción: “Que siempre pasen cosas. Que siempre se viva la vida. Amén”.

¿Cuánto tiempo duraron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio? Así fue su relación

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio tuvieron una relación de casi cuatro años: un año de compromiso y casi tres de matrimonio. La ahora expareja se conoció en 2021 gracias a la grabación de una famosa telenovela. Si bien en aquel momento no hubo ningún tipo de romance, una vez finalizado el rodaje, la dupla se reencontró en una reunión en casa del actor. Fue entonces cuando el romance surgió.

Al inicio, su relación fue blanco de críticas debido a la diferencia de edades, pues Alexis es 28 años mayor que Cinthia. No obstante, el tiempo avanzó y las críticas se disiparon. Meses después de comenzar a salir, el actor le propuso matrimonio a la actriz y un año después, en 2023, unieron lazos matrimoniales. La boda civil se llevó a cabo en junio, mientras que la religiosa se celebró en noviembre de ese mismo año con una misa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, siendo la primera vez que el actor se casaba por la Iglesia.

Sin embargo, el “juntos para siempre” no llegó. Según informó el propio Alexis Ayala, fue Cinthia Aparicio quien le solicitó el divorcio tras dos años y 10 meses de matrimonio. Desde entonces, la actriz no se ha pronunciado al respecto, mientras que el actor ha exigido respeto para su expareja, pues asegura que no existe ningún tipo de rencor pese a la ruptura sentimental.