Eiza González sorprende al revelar tres enfermedades que padece: “Lamentablemente ese fue mi caso”

Fue a través de una entrevista con una revista que la actriz mexicana Eiza Gónzalez que hoy en día ha consolidado una reconocida carrera en Hollywood reveló haber sido diagnosticada con endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP). Sin embargo, tardó años en que estas enfermedades le fueran encontradas en su sistema.

Enfermedades de Eiza Gónzalez

La actriz mexicana reveló que mientras buscaba congelar sus óvulos le detectaron dichas enfermedades. Sin embargo, a partir de los 30 años decidió comenzar a hacerse chequeos médicos y llevar un control más riguroso de su salud por lo que en una resonancia magnética se detectó lo que padecía. “Cuando empecé a darme cuenta de todo lo que le pasaba a mi cuerpo, pensé: ¿Sabes qué? No sé a dónde me llevará esto, pero no quiero perder esta oportunidad", reveló la actriz mientras aseguró que contó con el apoyo de una doctora que la hizo sentir segura en todo momento. “Llegó un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja, y lamentablemente, ese fue mi caso”, fue parte de lo que compartió. Luego de haber recibido dicho diagnóstico Eiza comenzó a controlar su alimentación, hacer ejercicio y someterse a tratamientos holísticos “Sentirme bien físicamente me da estabilidad mental, y eso es fundamental para mí”, declaró.

¿En qué consisten las enfermedades que tiene Eiza Gónzalez?

De acuerdo con La Clínica Mayo, la adenomiosis aparece cuando el tejido que cubre el útero se desarrolla en la pared muscular del útero por lo que el tejido que fue desplazado se engrosa, degrada y produce más sangrado. Por su parte la endometriosis es un padecimiento que suele ser muy doloroso y aparece cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios de forma directa, se pueden formar quistes. Finalmente el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es una enfermedad que se produce en la edad reproductiva de las mujeres y se caracteriza por la presencia de muchos sacos pequeños de líquido a lo largo del borde exterior del ovario. Las personas que lo padecen suelen tener un periodo menstrual muy largo así como presenciar irregularidad de tiempo en este.

¿Quién es Eiza Gónzalez?

Inició su carrera en la televisión mexicana como actriz aunque por un lapso cortó de tiempo destacó en la música. Sin embargo, una de sus grandes pasiones siempre ha sido la actuación por lo que tuvo una exitosa transición al mundo de Hollywood. Ha participado en proyectos como Baby Driver, From Dusk till Dawn: The Series, , Godzilla vs. Kong, Ambulance, El ministerio de la guerra sucia, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, entre otros.