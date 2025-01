Eiza González: ¿Qué se sabe de la actriz tras los incendios en Los Ángeles?

A través de sus historias de Instagram, Eiza González reveló que tuvo que salir de su casa para ser evacuada de la zona, pues los incendios que azotan Los Ángeles llegaron hasta donde ella vive.

Eiza González huye de su hogar en Los Ángeles tras incendios

Al igual que otros actores que viven en California, la actriz mexicana se vio obligada a abandonar su hogar por el peligro que representan los incendios, y en sus redes sociales grabó el momento en que se alejaba de su hogar. También escribió sobre el dolor que siente ante esta difícil situación.

La actriz también usó sus redes para impulsar a que más personas dejen la zona, pues reveló que en menos de 10 horas, el incendio pasó de abarcar 5 kilómetros a 10 kilómetros.

Eiza, quien apenas se mudó a Los Ángeles en 2023, se dejó ver destrozada ante el desastre natural que está afectando a California, y aseguró sentirse enuna pesadilla que no tiene fin, pues aunque cuando salió de su hogar el fuego aún no llegaba ahí, no sabía si su vivienda sobreviviría a las llamas.

NUNCA HE SENTIDO TANTO MIEDO EN MI VIDA. ESTOY EN ABSOLUTO SHOCK Y PÁNICO. DEJAR MI CASA SABIENDO QUE LO MÁS PROBABLE ES QUE SEA LA ULTIMA VEZ QUE LA VEA Y SIN SABER QUÉ SEGUIRÁ. ESCUCHAR A MIS SERES QUERIDOS LLORANDO Y EN PÁNICO, PERDIENDO TODO. NO QUEDA NADA MAS QUE REZAR. ESTA ES LO PEOR PESADILLA Y NO TENDRÁ FIN. TENGO EL CORAZÓN ROTO, DESTROZADO

Eiza González ofreció ayuda antes de tener que evacuar su casa

La situación de Eiza González recuerda cómo no se puede actuar tan rápido como se quisiera ante desastres naturales, pues hasta hace apenas unos días, la mexicana ofrecía su casa para sus amigos y conocidos que estuvieran en peligro ante los incendios.

Eiza González no ha sido la única actriz en dejar su casa, pues actores de Hollywood como Jamie Lee Curtis, Paris Hilton o Mark Hamill también se han visto en la necesidad de abandonar su hogar para ponerse a salvo. Aunque hay otros que además de salir de la zona, ya han sido notificados de que su hogar fue, tristemente, destruido totalmente por las llamas del incendio.

