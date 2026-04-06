¡Sigue dando de qué hablar! Acusan a El Bogueto de infidelidad luego de besar a un hombre

Hace unos días, El Bogueto estuvo envuelto en una polémica por protagonizar un beso con otro hombre en su video “Cállate y bésame” y apenas va saliendo de esa cuando ya está en otra. Resulta que el cantante fue visto después de esto junto a otra mujer en un centro comercial. Y la cosa no se quedó solo en un rumor, pues hay imágenes y estas fueron difundidas recientemente, generando especulación sobre una posible infidelidad hacia Ximena Flores, madre de su hijo, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

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😱 ¿El Bogueto tiene un ROMANCE SECRETO con Mariana Grimaldi ?💔 Su esposa Ximena Flores no ha manifestado o hablado de una separación 🙀#ebninforma #ernestobuitronnews #elbogueto pic.twitter.com/0AGBoYNwdz — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) April 5, 2026

¿A quién besó el Bogueto en el polémico video?

Su primera polémica surgió a raíz del lanzamiento de su nuevo video. En una de las escenas, el cantante se besa con otra persona en medio de una fiesta. El propio artista reveló que el beso fue real y que su intención era mostrar inclusión y representar lo que sucede en ese tipo de contextos. Muchos no lo percibieron como una propuesta artística, por lo que generó mucha controversia.

¿El Bogueto le es infiel a la madre de su hijo?

Surgieron unas fotografías donde se ve al cantante caminando de la mano de Mariana Grimaldi, influencer conocida como “La Niña Fresa”. En dichas imágenes se les capta en un centro comercial de la mano, muy juntitos, lo que encendió las alertas de una posible infidelidad, y es que no hace mucho se le vio muy juntito a su pareja, Ximena Flores.

¿Quién es Mariana Grimaldi?

Mariana es una conocida creadora de contenido que cuenta con millones de seguidores en TikTok. Poco a poco se convirtió en una figura relevante dentro del mundo del entretenimiento digital; es por eso que de inmediato llamó la atención al pasearse junto al cantante. Muchos creen que se trata de una estrategia de marketing, pues no sería la primera vez que Bogueto lo utiliza para impulsar su música.