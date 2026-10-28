Vocalista de “El Bronco” resulta GRAVEMENTE herido en fuerte incendio; este es su estado de salud, hoy 28 de octubre

Una de las figuras más reconocidas del género de música regional mexicana lamentablemente fue víctima de un incendio; estamos hablando del vocalista de "El Bronco y su Banda", Brayan Ezequiel Vela Rodríguez, quién resultó gravemente herido luego de un incendio en una fábrica de solventes. Los hechos se registraron el pasado 23 de octubre, el lugar en el que sucedió el incendio se ubica en el cruce de las calles Bahía con Río Amarillo en la colonia San Nicolás en el municipio de León, Guanajuato. Por su parte, las autoridades evacuaron a cerca de mil personas de unas 230 viviendas, comercios y fábricas de la zona para evitar cualquier tipo de riesgo.

¿Cuál es el estado de salud de Brayan Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de "El Bronco y su Banda"?

De acuerdo con la información reportada por medios locales, el joven vocalista sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que su estado es delicado. Además de esto, su cuerpo sufrió afectaciones en un 80 por ciento. Aunado a esto hay un posible riesgo en las vías respiratorias. Este hecho ha generado preocupación por todos los fans del joven cantante de 19 años de edad. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Piden apoyo para la recuperación de Brayan Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de "El Bronco y su Banda"

“El Bronco y su Banda”, a través de su cuenta oficial de instagram, compartieron un mensaje para que las personas apoyaran luego de que sucediera el incendio. “Hoy pedimos una oración por su recuperación”, fueron algunas de las palabras que emitieron. Además de esto la agrupación también señaló que envía mucha fuerza al vocalista y reiteró que su historia y sueños aún tienen mucho por delante.

Por su parte, se dió a conocer que los familiares del artista se encuentran solicitando apoyo económico para poder cubrir los gastos del tratamiento médico del joven, quién se encuentra en un estado delicado de salud.

Algunas personas se han pronunciado al respecto, como la usuaria soy_gaby19 quién a través de sus historias escribió “Les pido de todo corazón unirnos por nuestro querido amigo”. La internauta mencionó que el artista se encuentra luchando por su vida por lo que pedían pronta recuperación para él.

