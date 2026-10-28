3 cortes pixie con flequillo ladeado para disimular las patas de gallo y dar volumen al cabello a los 50
Efecto antiedad a los 50. Los 3 cortes pixie con flequillo ladeado que dan volumen y disimulan las patas de gallo.
El cabello es mucho más que un simple marco para el rostro, señalan los expertos en el rubro. Para ellos, constituye una de las herramientas de expresión personal más poderosas con las que contamos para proyectar seguridad, elegancia y vitalidad.
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En este punto, precisan que, con el paso de los años, nuestro cabello y nuestra piel experimentan transformaciones naturales, por lo que adaptar el estilo y el peinado se convierte en una decisión clave. En estos casos, la idea siempre será renovar por completo nuestra imagen, suavizar las facciones y reflejar una actitud moderna y empoderada.
Beneficios de un buen corte de cabello
Dentro de esta búsqueda constante de frescura y comodidad, el corte pixie se posiciona como uno de los estilismos más icónicos, versátiles y rejuvenecedores. Se trata de un diseño caracterizado por mantener los laterales y la nuca despejada mientras concentra el protagonismo y el cuerpo en la zona superior.
El corte pixie destaca por sus múltiples beneficios ya que es sumamente fácil de mantener, aporta una ligereza inigualable, realza los rasgos del rostro y, mediante la técnica adecuada, tiene la capacidad de restar años y disimular líneas de expresión de nuestro rostro.
Los mejores cortes pixie con flequillo
Es por todo lo señalado que, si estás buscando un cambio de look y quieres comenzar por tu cabello, el corte pixie puede convertirse en tu gran aliado. En esta oportunidad, te daremos a conocer los 3 cortes pixie con flequillo ladeado para disimular las patas de gallo y dar volumen al cabello a los 50:
- Pixie asimétrico con flequillo ladeado texturizado: Este diseño juega con diferentes longitudes para desviar sutilmente la atención de la zona del contorno de los ojos. Al dejar un lateral ligeramente más largo que el otro y peinar el flequillo de manera diagonal cubriendo parte de la sien, se logra un efecto óptico difuminado ideal para suavizar las líneas de expresión y las patas de gallo. Además, aligerar los costados y dar cuerpo en la coronilla crea una ilusión de mayor densidad y volumen, perfecta para cabellos finos o lacios.
- Pixie con volumen superior estilo messy y flequillo largo: Para quienes buscan un acabado desenfadado pero lleno de sofisticación, esta opción resulta infalible. Consiste en mantener una capa superior con mayor longitud y textura despeinada, combinada con un flequillo largo que cae elegantemente hacia un lado del rostro. El contraste entre la nuca pulida y el volumen estratégico arriba aporta un movimiento dinámico que rejuvenece al instante, mientras que el flequillo lateral actúa como un velo sutil y favorecedor que camufla las arrugas de la zona exterior de los ojos.
- Pixie clásico con flequillo capeado en diagonal: Una alternativa atemporal que se reinventa para aportar máxima elegancia. Este corte mantiene una estructura definida pero incorpora capas sutiles en el flequillo para darle un aspecto más fluido y menos rígido. Al peinarlo de lado, el flequillo corta la línea visual del rostro de forma diagonal, logrando un efecto lifting inmediato que abre la mirada y disimula con total sutileza las patas de gallo, al tiempo que la parte superior gana un volumen natural muy favorecedor.