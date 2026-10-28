El cabello es mucho más que un simple marco para el rostro, señalan los expertos en el rubro. Para ellos, constituye una de las herramientas de expresión personal más poderosas con las que contamos para proyectar seguridad, elegancia y vitalidad.

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En este punto, precisan que, con el paso de los años, nuestro cabello y nuestra piel experimentan transformaciones naturales, por lo que adaptar el estilo y el peinado se convierte en una decisión clave. En estos casos, la idea siempre será renovar por completo nuestra imagen, suavizar las facciones y reflejar una actitud moderna y empoderada.

Beneficios de un buen corte de cabello

Dentro de esta búsqueda constante de frescura y comodidad, el corte pixie se posiciona como uno de los estilismos más icónicos, versátiles y rejuvenecedores. Se trata de un diseño caracterizado por mantener los laterales y la nuca despejada mientras concentra el protagonismo y el cuerpo en la zona superior.

El corte pixie destaca por sus múltiples beneficios ya que es sumamente fácil de mantener, aporta una ligereza inigualable, realza los rasgos del rostro y, mediante la técnica adecuada, tiene la capacidad de restar años y disimular líneas de expresión de nuestro rostro.

Los mejores cortes pixie con flequillo

Es por todo lo señalado que, si estás buscando un cambio de look y quieres comenzar por tu cabello, el corte pixie puede convertirse en tu gran aliado. En esta oportunidad, te daremos a conocer los 3 cortes pixie con flequillo ladeado para disimular las patas de gallo y dar volumen al cabello a los 50:

