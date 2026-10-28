Jesús Ochoa cae de 10 metros de altura y preocupa a sus fans durante una función teatral en Edomex: Esto se sabe de su estado de salud

Recientemente se dio a conocer que el actor Jesús Ochoa tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras caer de una altura aproximada a 10 metros cuando el elevador en que se transportaba se desplomara de manera repentina durante una de las funciones de Perfume de Gardenia en Atizapán, Estado de México. No obstante, a pesar de lo aparatoso del incidente, compañeros de reparto revelaron que el actor tuvo dificultades para caminar, aunque aseguró que aparentemente no sufrió fracturas.

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¿Cual es el estado de salud del actor Jesús Ochoa tras el icidente con el elevador

El actor Luis de Alba declaró que, después de lo ocurrido con el elevador y la estrepitoso caída, Jesús Ochoa presentó dificultades para caminar; no obstante, no se percibieron fracturas o daños severos. A pesar de que hasta el momento no ha dado declaraciones oficiales sobre lo ocurrido o su estado de salud, se ha señalado que su estado de salud es estable y de buen ánimo.

Pues, a pesar del aparatoso accidente, el actor inicialmente pretendía continuar con la obra, pero tuvo que ser por lo que fue trasladado a un hospital para descartar lesiones internas, a la espera de un reporte médico oficial.

¿Qué se sabe sobre el aparatoso accidente en el que se vio involucrado el actor Jesús Ochoa?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por parte del actor Luis de Alba, su compañero de reparto Jesús Ochoa tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras caer de aproximadamente 3 pisos de altura durante una función al aire libre del musical Perfume de Gardenia en Atizapán de Zaragoza.

El terrible incidente supuestamente ocurrido tras un fallo en el mecanismo del elevador montado dentro del escenario, el cual, al fallar, provocó la aparatosa caída del actor frente al público y el resto del reparto de la afamada obra teatral, la cual tuvo que ser detenida.