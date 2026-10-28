5 plantillas de stickers de Jinu y los Saja Boys para imprimir y personalizar la mochila de tus hijos

Si tus hijos no dejan de hablar de Kpop Demon Hunters y sus personajes favoritos son Jinu y los Saja Boys, tenemos una idea para que lleven su pasión por esta película a todas partes. Estas cinco plantillas de stickers son perfectas para imprimir, recortar y decorar sus mochilas, estuches escolares o incluso sus cuadernos. Además, es una actividad con la que podrán dejar volar su imaginación y darle un toque único a sus útiles escolares. Aquí te dejamos las opciones para que elijan sus favoritas.

Plantilla 1: Jinu en modo idol

Stickers de Jinu con sus diferentes expresiones, poses y atuendos de escenario. Perfectos para que tus hijos lleven a su integrante favorito de los Saja Boys en la mochila o el estuche escolar.



Plantilla 2: Los Saja Boys juntos

Una colección con los cinco integrantes de los Saja Boys en diseños individuales y grupales. Ideal para decorar cuadernos y combinar a todos los personajes de Kpop Demon Hunters.



Plantilla 3: Abby y Baby kawaii

Stickers con versiones tiernas de Abby y Baby, con expresiones divertidas, corazones y estrellas. Una opción para los pequeños que prefieren diseños adorables y coloridos.



Plantilla 4: Jinu chibi

Una plantilla con ilustraciones de Jinu en estilo chibi, es decir, con cabeza grande y cuerpo pequeño. Sus poses simpáticas y expresiones graciosas son ideales para personalizar estuches y carpetas.



Plantilla 5: Saja Boys estilo K-pop

Diseños inspirados en los escenarios y la estética musical de los Saja Boys, con micrófonos, estrellas, notas musicales y frases decorativas. Perfectos para darle a la mochila un toque de estrella del K-pop.



Elige las plantillas que más les gusten y descárgalas para imprimirlas en casa. Recuerda que puedes copiarlas y ajustarlas en un programa de edición para que queden en tamaño carta y los stickers tengan un buen tamaño. Así podrán decorar sus mochilas con sus personajes favoritos de Kpop Demon Hunters y presumir sus diseños en la escuela.

¿Cuál es el mejor papel para hacer mis propios stickers?

Lo mejor es utilizar papel adhesivo para que los stickers se puedan pegar directamente en la mochila, el estuche o los cuadernos, sin necesidad de usar pegamento. Solo debes revisar que sea compatible con tu impresora y configurar la impresión en alta calidad para que los colores y los detalles de los personajes se vean mejor.

Un buen consejo es imprimir primero una prueba en una hoja normal. De esta manera, podrás revisar el tamaño de los diseños y el espacio que ocupan antes de utilizar el papel adhesivo, que suele ser un poco más caro. Si quieres que duren más tiempo, también puedes colocarles una película protectora transparente, siempre que el material sea adecuado para el uso que les darán.

¿Cómo decorar la mochila con los stickers de Jinu y los Saja Boys?

Esta es una buena oportunidad para que tus hijos se diviertan y personalicen sus útiles escolares con los personajes que más les gustan. Antes de comenzar, puedes entregarles los stickers ya recortados para evitar accidentes con las tijeras, especialmente si son pequeños. Después, deja que decidan dónde colocar cada diseño y cómo combinarlo con los colores de su mochila.

Aunque sientas que algunos stickers quedarían mejor en otro lugar o que podrían acomodarse de una manera más ordenada, recuerda que la idea es que ellos expresen su personalidad. Esta actividad también puede ayudarles a desarrollar su creatividad, motricidad fina y capacidad para tomar decisiones. Puedes darles algunas sugerencias, pero evita imponerles un diseño: lo más importante es que disfruten el proceso y se sientan orgullosos de crear algo propio inspirado en Kpop Demon Hunters.