El desgarrador mensaje de Alejandra, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, por la muerte de su abuela

Luego del anuncio de la triste muerte de María del Carmen, mamá de Eduardo Capetillo, su nieta Alejandra Capetillo compartió un desgarrador mensaje en el que se despidió de su querida abuela.

“Qué fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida”, escribió la influencer, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, en una de sus historias de Instagram, donde mostró una fotografía en la que estaba peinando a su “Yeya”, como la llamaba de cariño. Más tarde, agregó: “Me duele el alma”.

Minutos después y tras recibir múltiples mensajes de apoyo y aliento, Ale publicó una segunda historia en la que agradeció las muestras de cariño: “Hermanas, gracias de corazón por cada mensaje. Me están abrazando el alma”.

Ale Capetillo y Eduardo Capetillo Gaytán reaccionaron a la muerte de su abuela.|(Instagram @alecapetilloga @eduardocapetillog)

Eduardo Capetillo Gaytán, nieto de María del Carmen, también compartió una publicación para expresar su tristeza por la pérdida de su querida abuelita: “Cómo te voy a extrañar”, se leía en el texto junto a una foto de él con su “Yeya”.

¿De qué murió María del Carmen, mamá de Eduardo Capetillo?

María del Carmen falleció a los 94 años la mañana del jueves 22 de enero, según reportes. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Doña María llevó una vida muy discreta y alejada de los reflectores, a diferencia de sus hijos: Eduardo Capetillo, Carlos Arruza y Manolo Arruza. De acuerdo con reportes, su última aparición pública fue en mayo de 2025, durante la boda de su nieta Ale, quien celebró su unión con Nader Shoueiry en Hidalgo.

¿Qué ha dicho Eduardo Capetillo sobre la muerte de su mamá?

Hasta ahora, Eduardo Capetillo, exintegrante de Timbiriche, no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su madre ni ha ofrecido detalles al respecto. No obstante, se espera que en las próximas horas se den a conocer más datos, especialmente después de que los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Heriberto Murrieta difundieran la primera información.