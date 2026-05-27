Cómo peinar el cabello chino sin que se esponje

El cabello chino es como conocemos coloquialmente al cabello rizado, crespo o con bucles. Este tipo de pelo a veces resulta muy difícil de peinar por lo que te traemos una técnica para evitar que se esponje.

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Para peinar el cabello chino sin que se esponje, la regla de oro es mantener una hidratación profunda y estilizarlo únicamente cuando esté completamente mojado. El cabello rizado se expande (se esponja) cuando busca humedad en el ambiente; si lo saturas de agua y productos selladores desde el inicio, la cutícula se mantiene cerrada y el patrón del rizo se congela sin rastro de frizz.

¿Cómo se debe peinar el cabello chino?

El paso a paso definitivo en la ducha es el siguiente:

Lava con intención: Usa champús sin sulfatos para no resecar la fibra capilar.

Acondiciona en exceso: Aplica acondicionador de medios a puntas y desenreda en este momento.

Adiós al cepillado en seco: Nunca pases un cepillo con el pelo seco o romperás el rizo, causando frizz inmediato.

Usa peines de dientes anchos: O desenreda suavemente usando solo tus dedos mientras estás bajo el agua.

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Rutina de estilizado anti-esponjado

No uses toallas comunes: Al salir de bañar, no frotes tu pelo con toallas de algodón. Cámbiala por una playera vieja de algodón o una toalla de microfibra para quitar solo el exceso de agua sin generar fricción.

Aplica crema para peinar con el pelo muy mojado: Divide tu cabello en secciones. Distribuye una crema hidratante (mejor si tiene aceites naturales) de medios a puntas, evitando las raíces para evitar la caspa o pérdida de volumen superior.

Sella con gel o mousse: Este paso es crucial. La crema aporta hidratación, pero el gel o la espuma crean una capa protectora que atrapa esa humedad. Aplícalo usando la técnica de manos rezando (deslizando las palmas juntas hacia abajo).

Haz mucho scrunch: Coloca tus manos en forma de copa, toma las puntas de tus rizos y apriétalos hacia arriba llegando hasta la raíz. Debes escuchar un sonido húmedo ("squish"); esto garantiza que el producto se integró por completo.

El proceso de secado y toque final

Evita tocarlo mientras se seca: Si manipulas tus chinos mientras se están secando, destruirás la forma y se esponjarán al instante.

Debes secar tu pelo antes de acostarte.|pexels

Secado estratégico: Déjalo secar al aire libre o utiliza una secadora con difusor a temperatura baja y velocidad mínima. No muevas el difusor bruscamente; colócalo desde las puntas hacia arriba y mantenlo quieto unos segundos por sección.

Rompe la dureza (cast): Al secarse por completo, notarás que el gel dejó tus rizos rígidos o tiesos. Aplica dos gotas de un aceite capilar ligero en tus palmas y haz un último scrunch suave para ablandar el cabello; esto revelará unos chinos espectaculares, brillantes y con movimiento natural.