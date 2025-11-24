El encuentro del año: ¿Qué se dijeron Belinda y Cazzu en la Gala de GQ?

Belinda y Cazzu, dos de las artistas femeninas más seguidas y vinculadas por su pasado sentimental con Christian Nodal, se encontraron por primera vez en persona, desatando un frenesí inmediato en las redes sociales.

El hito social tuvo lugar en la exclusiva ceremonia donde la revista GQ celebra a sus ‘Mujeres del Año’, evento al que ambas cantantes asistieron como invitadas de honor, y no solo eso: ¡ambas fueron galardonadas con el prestigioso reconocimiento!

El diálogo que derritió internet

A pesar del ruido ambiental de la gala, un video sin música de fondo se ha convertido en el objeto de culto de los fans y fue reposteado por múltiples portales oficiales de entretenimiento. En él, por fin se puede escuchar el breve pero significativo intercambio de palabras entre la argentina y la mexicana.

La rapera Cazzu fue la primera en abordar la épica reunión, reconociendo con humor la histeria colectiva que había generado el momento: “Bueno, la gente se moría por esta foto”.

Belinda no se quedó atrás, sumándose a la broma con una réplica contundente: “Pero se morían”.

Lejos de la formalidad de la alfombra, Cazzu extendió una invitación para un encuentro más privado, buscando una conexión genuina fuera de los reflectores: “Ahora nos va a tocar conocernos en un lugar más tranquilo, pero estaría cool”. Belinda aceptó de inmediato: “Sí, pero ¿cómo le hacemos? por WhatsApp y nos estamos comunicando”.

¿Se cocina un dueto histórico?

Naturalmente, el bombazo de la foto y la breve conversación entre las dos, despertó una duda ¿es este el primer paso para una colaboración musical que rompería todos los récords?

Ante los micrófonos de Telemundo, Cazzu se mostró cautelosa, pero optimista sobre el futuro artístico: "Recién nos conocimos. Apenas nos conocimos. No nos hagan quemar etapas”. Con esta declaración, la estrella argentina dejó la puerta abierta a una futura alianza, aunque pidió a sus seguidores no acelerar el proceso.

Por su parte, Belinda respondió a la misma pregunta con una efusiva admiración por su colega: "Ay, ojalá. Me encanta ella. La admiro mucho”.

