¿Le hizo el fuchi? Esta es la contundente razón por la que Cazzu no colaborará con Belinda

La posibilidad de una colaboración entre Cazzu y Belinda volvió a surgir entre los fans, pero la respuesta de la cantante y rapera argentina dejó a muchos sorprendidos. Aunque algunos interpretaron su postura como un desplante, lo cierto es que existe una razón concreta detrás de su decisión, y esto fue lo que realmente explicó sobre por qué no trabajará con la cantante y actriz mexicana.

Según señaló "La Nena Trampa", a su entender, ahora "no es el momento adecuado" para concretar un proyecto juntas, debido al escándalo que arrastran desde hace años relacionados con su pasado con Christian Nodal, que sigue influyendo, de algún modo, en su imagen.

¿Qué dijo Cazzu sobre un posible dueto con Belinda?

Cazzu fue categórica cuando le consultaron por una colaboración con Belinda: "No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mi#@da que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, eh, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el 'lore' (trasfondo), tenemos muchas cosas más en común que un chabón", expresó durante una entrevista con Los 40 Principales de Colombia.

(Instagram @cazzu) Los fans piden que Cazzu y Belinda hagan un dueto juntas.

La cantante de "Mucha data" además dio a conocer que todo el escándalo le incomoda, no solo porque ella se ve reducida a eso, sino también las otras personas vinculadas. "Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición como que perjudicial, ¿sabes? Me encantaría a mí decirte que sí, si todo esto no existiera, me encantaría hacerte como re estoy para hacer algo con ella", agregó.

Por último, sentenció: "No creo que sea el mejor momento para sembrar algo que va a estar totalmente relacionado con algo que creo que ni ella ni yo queremos. Creo que ambas respetamos mucho como que lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa".

¿Qué ha dicho Belinda sobre un proyecto con Cazzu?

Aunque hasta el momento no se ha expresado al respecto, Belinda sí habló en otras oportunidades sobre la argentina. De hecho, cuando hizo sus últimas presentaciones musicales en México dijo: "Me encanta ella, me encanta que haya vendido sus Auditorio Nacionales y que padre, me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece y siempre mis buenos deseos".