Quiénes han sido las parejas de Alberto ‘N’, “El Patrón”, exluchador que fue detenido HOY, 6 de abril

Este lunes 6 de abril se ha dado a conocer la detención del exluchador Alberto 'N', conocido como "El Patrón", debido a una denuncia por presunta violencia. Habría sido arrestado por parte de la Fiscalía General de San Luis Potosí, por presuntamente haber agredido física y verbalmente a su pareja.

Imágenes del exluchador después de su detención se han vuelto virales en redes sociales como X, donde han resurgido dudas sobre quiénes han sido las parejas de "El Patrón" y sus anteriores polémicas.

Quiénes han sido parejas de Alberto 'N', "El Patrón"

Desde que alcanzó notoriedad y el estatus de celebridad en la WWE, estas han sido las principales parejas sentimentales que se han relacionado con Alberto 'N', conocido como "El Patrón".

María del Carmen Rodríguez

Conocida como Mary Carmen Rodríguez, sería su pareja actual desde que hicieron pública su relación en 2024. En medios se ha afirmado que están casados.

La deportista originaria de San Luis Potosí declaró para la periodista Flor Rubio que en este momento se encuentra "procesando" los hechos, ya está asesorada por sus abogados. Se espera que en las próximas horas o días emita un posicionamiento sobre su denuncia.

Ángela Velkei

Fue la primera esposa del exluchador y permanecieron juntos por alrededor de una década. Tuvieron juntos 3 hijos y protagonizaron una fuerte pelea legal por su custodia. Murió en 2022.

Saraya-Jade Bevis

Ambos luchadores de la WWE protagonizaron un romance entre 2016 y 2018, llegando a comprometerse. Sin embargo, esta relación terminó en polémica y en acusaciones de violencia por parte de ella.

Reyna Quintero

Fue pareja de Alberto 'N' en 2020, pero ese mismo año lo denunció por secuestro y violencia sexual; posteriormente, Quintero retiró los cargos en contra del exluchador. Fue en 2021 que él quedó absuelto.

