El Temach sufre visita inesperada y paranormal en transmisión en vivo: VIDEO

En la actualidad, El Temach es uno de los creadores de contenido más polémicos en el entorno mexicano. Aunque muchos se hacen fama por contenido lleno de humor, el ex actor se hizo de un grupo de fanáticos con base en sus opiniones respecto al rol de los hombres dentro de la sociedad actual. El impacto ha sido tan grande, que se reporta que gana miles de pesos gracias a las donaciones de su público. Pero recientemente vivió una experiencia paranormal.

¿Qué le pasó a El Temach en una transmisión en vivo?

El creador de contenido, que se llama Luis Alfonso Castilleja, tiene entre sus actividades más lucrativas las transmisiones en vivo de YouTube. Y justamente en una de las últimas, el oriundo de Aguascalientes vivió una experiencia paranormal, la cual trata de una figura de capucha roja paseándose por su jardín mientras él grababa para sus fanáticos.

Él se encontraba haciendo sus actividades de comunicación, sin embargo en un momento determinado se ve cómo una persona con sudadera roja pasó al fondo de lo que sería su set. Los que se percataron fueron los que estaban viendo la transmisión y le avisaron que había alguien en su casa. Para esto, el youtuber salió a corroborar que no hubiera nadie y allí se dio la segunda aparición… aunque él no se percató de nada.

Aunque en un inicio se le notó confiado y con ganas de burlarse del momento, después de echar un vistazo en las afueras de su jardín, dijo que mejor regresaba a grabar. Indicó que sintió cierto temor de que en realidad alguien se hubiera metido a robar a la casa. Sin embargo, muchos aseguran que fue un montaje para ganar vistas de los clips que salieran de esta situación.

¿Por qué El Temach fue nuevamente cancelado en días recientes?

Tal vez muchos ya a acostumbrados a sus famosas polémicas, se viralizó el precio de sus eventos privados, los cuales forman parte del Solo Tour, mismo que inició el pasado 26 de enero. Allí se tiene la oportunidad de entrar a una charla con él, conveniencia cercana y al final un bautizo que te acredita como parte de su séquito de compas. Todo lo anterior ronda en la módica cantidad de 15, 000 pesos por persona.