El Temach bautiza a sus seguidores por 15, 000 pesos

En una era donde las cancelaciones son cosas de todos los días, este personaje supo transformarse a través de la polémica que genera lo que muchos consideran un personaje. Sin embargo, algunos usuarios indican que ya llegó al límite, pues ofrece bautizos por más de 15, 000 pesos. Este asunto generó muchas preguntas, las cuales se responderán a través de este artículo. De esto van los eventos organizados por El Temach.

¿Se mantendrá la hegemonía del Pueblo? ¡Revive el Sin Palabras de media semana!

¿De qué tratan los bautizos de El Temach?

El influencer nacido en Aguascalientes ya se transformó en un fenómeno social que le ha permitido ganar mucho dinero, lo cual ha sido sumamente criticado. Y ahora que se evidenció lo de sus bautizos, los usuarios de la red siguen atacando un evento que vale exactamente 15, 500 pesos. Todo esto para gastarlo en una experiencia con duración de aproximadamente dos horas.

Según la información recopilada, el influencer hace uno de sus eventos donde incluye las siguientes actividades:

Un encuentro privado con El Temach.

Asiento en primera fila.

Merch oficial “La Placa del Compa”.

Ceremonia de bautizo.

Se abordarán temas políticamente incorrectos, se hablará de temas necesarios sin filtros ni guiones y saldrán a relucir verdades incómodas.

No habrá cámaras ni distracciones.

Los participantes podrán expresarse con libertad sin temor a ser juzgados, señalados o funados en redes sociales.



Es decir, la cobranza de dicho espacio que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Guadalajara, es básicamente una experiencia íntima con él y con otros 20 hombres. Entendiéndose que el bautizo tiene relación con: mostrar al seguidor como parte de su comunidad de hombres que se convierten en los “machos alfas” que tanto propaga el influencer en su contenido.

¿Por qué El Temach es objeto de serias críticas?

El ex actor y hoy creador de contenido encontró un nicho el cual explotar, situación que le trajo mucha popularidad. Sus fanáticos lo apoyan y le escuchan con la voz de un auténtico líder de opinión. Mientras que sus detractores le golpean mediáticamente al entender su mensaje como un riesgo, pues transmite y defiende posturas machistas y misóginas.