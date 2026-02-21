Mexicanos que han padecido ELA; la enfermedad que causó la muerte de Eric Dane

Pedro Torres, Yolanda Andrade y Esmeralda Soto son algunas de las celebridades mexicanas que han tenido que enfrentar una batalla contra la enfermedad ELA, un padecimiento degenerativo que poco a poco avanza cada vez más.

¿Cómo ha sido el proceso de los mexicanos que han tenido ELA?

Esclerosis lateral amiotrófica, por sus siglas ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que con el paso del tiempo va deteriorando funciones de los músculos. Este fue el grave padecimiento que enfrentó Eric Dane, quien lamentablemente perdió la vida el pasado jueves 19 de febrero, reconocido actor por su papel como el Dr. Mark Sloan ("McSteamy") en la serie Grey’s Anatomy y Cal Jacobs en Euphoria. Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y ha mantenido en luto al mundo de la televisión y el cine.

Sin embargo, esta enfermedad también la han padecido celebridades mexicanas como es el caso del reconocido productor de televisión Pedro Torres, quién lamentablemente murió a los 72 años de edad la madrugada del 30 de enero a causa de ELA. Por otra parte, artistas como la conductora Yolanda Andrade; quien a través de un video, compartió en 2025 que padecía dicha enfermedad. En el mensaje que expresó se puede ver como tiene dificultad para poder hablar. En el video Yolanda explica que el padecimiento es difícil ya que hay días en los que está bien y otros en los que está muy mal. Por otra parte, explicó que siente demasiado cansancio y la enfermedad le impide moverse.

A su vez la reconocida actriz mexicana Esmeralda Soto compartió en 2022 a través de sus redes sociales que padecía ELA. La artista expresó lo duro que fue para ella enfrentarse a un padecimiento tan fuerte ya que comenzó a experimentar síntomas como no sentir la cara e incluso no poder escuchar. Expresó que vivía un duelo como persona sana que ahora tenía una enfermedad.

¿Qué efectos tiene tener ELA?

Uno de los efectos que padecen las personas que son diagnosticadas con ELA son atrofia, parálisis, problemas graves para para hablar, comer y respirar. Con el paso del tiempo van muriendo las neuronas motoras que se ubican en el cerebro así como la médula espinal. La causa de la enfermedad no se conoce del todo. Sin embargo, puede ser ocasionada por factores genéticos, ambientales, envejecimiento o incluso darse de forma esporádica.