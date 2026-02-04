Revelan el mensaje que dejó Pedro Torres antes de morir

La muerte de Pedro Torres ha generado un fuerte golpe en el mundo de la farándula, debido a que se trataba de un importante productor dentro de la televisión mexicana, creando programas que al día de hoy siguen siendo muy reconocidos por el público.

Se ha dado a conocer que la celebridad, antes de su muerte, ya había dejado instrucciones sobre cómo debía de ser su funeral, dejando en claro que era consciente de lo que podría pasar en algún momento. Te daremos los detalles sobre el tema.

¿Qué le pasó a Pedro Torres?

Lamentablemente, Pedro Torres, a sus 72 años, el 30 de enero se anunció su triste fallecimiento, un hecho que nadie esperaba escuchar. Antes de su lamentable muerte, se dio a conocer que el importante productor tenía detalles de cómo quería que fuera su funeral.

Y es que se dio a conocer que el productor quería hacer un documental sobre su vida, específicamente de las 24 horas antes de su muerte. Incluso se menciona que ya estaba casi lista la publicación de un libro. Detallando que su deceso generaría mucho rating, y que era algo que él adoraba.

No olvidemos que recientemente Lucía Méndez, junto al hijo que compartía con el fallecido productor, se les ve tomándose fotos a un lado de la tumba; se piensa que eso podría haberse tratado de una estrategia y la última voluntad de la celebridad.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Torres?

Por un lado, Pedro Torres tuvo a su hijo con Lucía Méndez, a quien nombraron Pedro Antonio Torres, quien nació en 1988, pero no fue el único descendiente del artista. Antes de él, tuvo a Apolonia, quien fue su primera hija de su primer matrimonio durante los años 80.

Su hija más pequeña es Emilia Torres, quien nació en 1988, y fue durante su relación con Alexica Silveyra. A diferencia de sus otros hermanos, ella ha preferido mantener su vida personal en privado, cerrando sus redes sociales al público. Considerando los últimos deseos del productor en su funeral, hay que esperar en los próximos días para conocer los detalles al respecto, esperando el documental y el libro que iba a publicar.