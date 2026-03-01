Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto sufre accidente y es hospitalizada de emergencia, ¿Cuál es su estado de salud HOY domingo 1 de marzo?

A través de redes sociales la actriz Geraldine Bazán preocupó a sus seguidores y colegas al revelar que la mayor de sus hijas, Elissa Marie Bazán Soto, sufrió un accidente la noche de este sábado 28 de febrero de 2026, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

Mediante las imágenes que colgó en su cuenta de Instagram, se logra ver como su hija mayor como se encuentra en una camilla con una herida en el rostro, ropa deportiva y una chamarra con el mensaje: "Noche de urgencias", más tarde se ve otra imagen donde se logra ver la intervención del doctor.

Aunque no se revelaron detalles de lo ocurrido, la hija del también actor Gabriel Soto, fue intervenida con puntadas, según reveló Bazán a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

|captura de imagen

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

De acuerdo con la información compartida, Elissa se encuentra estable tras recibir 10 puntadas en el rostro cerca del ojo izquierdo, asimismo, la actriz agradeció las muestras de cariño tras darse a conocer la noticia: "Unas 10 puntadas y el susto, gracias a todos".

¿Quién es Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

A sus 17 años, Elissa Marie Soto Bazán ha llamado la atención no solo por ser hija de sus conocidos padres, sino también porque ha comenzado a forjarse su carrera en el medio artístico, moda y redes sociales. A su corta edad ha incursionado en actividades de modelaje donde ha logrado captar a diferentes públicos.

Además, Elissa ha empezado a dar sus primeros pasos como actriz apareciendo en producciones televisivas. Asimismo, se mantiene activa en sus redes sociales donde comparte momentos personales, así como profesionales como sesiones de fotos, ya que en diversas ocasiones ha aparecido con su hermana, Miranda, y padres en portadas de revistas.