Ellos son los únicos mexicanos que lograron trabajar con los diseños de Giorgio Armani

Giorgio Armani murió a los 91 años, marcando así el fin de una era en la que se consolidó como uno de los “reyes de la moda”. A lo largo de cinco décadas al frente de su marca homónima, el diseñador fue elegido por celebridades de todo el mundo por su exquisito gusto, incluyendo a diversos personajes mexicanos que portaron sus creaciones.

La colaboración más destacada es la que protagonizó Alejandro Speitzer, quien en 2024 fue elegido como embajador para una campaña de Armani Beauty, línea con la que la firma italiana apostó por la industria de la belleza. Esta unión convirtió al actor en el rostro principal de la fragancia Acqua Di Giò.

5 famosos mexicanos que se lucieron con diseños de Giorgio Armani

1. Salma Hayek

En 1997, Salma Hayek asistió por primera vez a los Premios Oscar y le confió su estilismo al emblemático diseñador italiano. El resultado fue un deslumbrante vestido blanco con lentejuelas y escote cuadrado con el que se robó todas las miradas a su paso (porque además caminó de la mano de Luis Miguel).

2. Eiza González

Además de todos los modelos que ha usado en galas y presentaciones, Eiza González fue una de las invitadas a la presentación de Giorgio Armani en Milán, celebrada en marzo de 2025.

3. Diego Boneta

Otro de los mexicanos que estuvo en primera fila en el lanzamiento de otoño - invierno de la marca de Giorgio Armani fue Diego Boneta.

4. Michelle Salas

Para su debut en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2024, Michelle Salas eligió un elegante diseño de transparencias con el sello de Giorgio Armani. Días después acudió a una fiesta privada, en la que también portó una creación del italiano.

5. Renata Notni

Durante la última edición del Festival de Cine de Cannes, Renata Notni lució un espectacular vestido negro con escote strapless, con el sello de Armani Privé, línea dedicada a la Alta Costura.

La campaña de Giorgio Armani que se inspiró en México

El alcance de México para Giorgio Armani no se limita a colaboraciones y alianzas de moda, sino que también quedó plasmada en la inspiración que el diseñador obtuvo de los paisajes nacionales.

Para muestra, la publicidad hecha en playas de la Riviera Nayarit en 2019, en la que se grabaron visuales para uno de los perfumes de su nicho en belleza.