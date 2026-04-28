VIDEO: Así se burló Emiliano Aguilar de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal, tras fuertes chismes sobre una supuesta separación, se han mostrado en redes muy unidos, eliminando todos esos rumores sobre el tema. Aun así, parece que la polémica no va a bajar, en especial después del vídeo que Emiliano Aguilar subió.

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Dichas imágenes son una burla hacia su media hermana, generando todo tipo de reacciones en redes; te detallaremos qué fue lo que pasó para que sepas todo el chisme.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar?

Toda la polémica empezó con un video que subió Emiliano Aguilar en sus redes sociales, donde vemos a Kunno y Christian Nodal bailando, mientras suena la canción de “Harley y Guasón” que recientemente publicó el hijo de Pepe Aguilar.

Sin embargo, ahí no termina la polémica, ya que abajo se ven los rostros de los Leonardo Aguilar, Angela Aguilar, Pepe Aguilar y Nodal, colocados sobre los cuerpos de unos perros. Mientras que las imágenes van acompañadas del siguiente texto: “Bailen, bailen, p****** perros. Muchas gracias a todos por el apoyo, sin ustedes no estuviera aquí”.

Aunque no etiquetó a nadie, claramente fue una burla directa a esas personas, por lo que varios internautas no tardaron en dejar sus comentarios al respecto, criticándolos y burlándose. Con este contenido, el cantante deja en claro la situación familiar que maneja.

¿A qué se dedica Emiliano Aguilar?

A diferencia de otros integrantes de la dinastía Aguilar que se enfocaron en el género regional mexicano. Emiliano Aguilar se ha destacado por ser cantante de rap, trabajando independientemente, logrando abrirse camino por su propia cuenta a diferencia de sus otros familiares.

Tras el video subido por el hijo de Pepe Aguilar, hasta el momento ninguno de los involucrados ha emitido algún tipo de comentario sobre el tema, pero con dicho contenido deja en claro la relación que maneja con Ángela Aguilar y Christian Nodal, en especial después de todos los rumores que rodearon su matrimonio.