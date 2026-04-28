5 diseños de uñas elegantes para el Día de las Madres 2026; ideales para rejuvenecer las manos

El Día de las Madres es una de las fechas más importantes celebradas por todas las familias en el mundo y estamos muy cerca del 10 de mayo, por lo que si eres mamá y quieres verte bella y radiante tenemos buenas recomendaciones para que luzcas una manicura elegante y clásica. O bien, si eres hija y quieres consentir a tu mamá, dale una sorpresa y regálale un diseño de uñas que amará.

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Diseños de uñas para este 10 de mayo, Día de las Madres

Florales: Este diseño de uñas es ideal para las mamás que buscan comodidad y lucir bellas al mismo tiempo. Se trata de una manicura corta, base cloud dancer con flores en efecto ojo de gato, las cuales llevan un contorno metálico.

Minimalistas: Para este diseño te sugerimos optar por dos bases, una rosada y una blanca. El toque perfecto se encuentra en el detalle de la flor y lo mejor es que puedes elegir tu favorita, ya sea una margarita, una rosa o hasta un girasol.

Clásicas vino: Este tipo de uñas es para las que buscan llevar algo elegante, sin pasar desapercibidas. Si eres mamá y quieres lucir unas manos estilizadas, te recomendamos esta manicura con base nude y relieves dorados con un par de uñas en base color vino.

Degradado: Una de las opciones más recomendadas para este 10 de mayo, Día de las madres, es un clásico degradado, que se trabaja con una base nude y una punta francesa difuminada hacía abajo. Para elevar el diseño, opta por cubrir con un barniz con pequeños detalles plateados.

Arte: Este diseño de uñas se trabaja con una base nude o sobre la uña natural y lo que lo hace especial son las flores artísticas que combinan varios tonos de azules y un toque dorado en el centro de dichas flores. Si quieres estilizar tus manos opta por llevarlas en corte sttileto.