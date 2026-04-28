9 diseños de uñas para niñas de 10 años, MUY SENCILLAS y discretas para celebrar Día del Niño 2026

Es muy común que las más pequeñas del hogar quieran experimentar con el manicure desde una corta edad y, si tienes hijas o sobrinas, el Día del Niño 2026 es una buena oportunidad para darles ese gusto aunque sea brevemente. A continuación te compartimos algunos diseños de uñas para niñas de 10 años, que no llaman demasiado la atención y al mismo tiempo les van a encantar.

9 ideas de uñas para niñas de 10 años. ¡Están perfectas para Día del Niño 2026!

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1. Con "Mickey" y "Minnie"

Las siluetas de "Mickey" y "Minnie Mouse" son una de las figuras más sencillas e icónicas que puedes incluir en un manicure adecuado para niñas. Pueden hacerse en miniatura, no son demasiado complejas y se le pueden añadir otros elementos como estrellas plateadas o puntitos. Este diseño no es demasiado llamativo, además, porque su fondo es transparente.

2. Con puntitos

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Basta con un patrón de puntitos de colores y dibujos de flores sencillas para crear un diseño muy bonito, pero a la vez discreto. De nuevo, tenemos un fondo transparente.

3. Con moños

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Los dibujos de moños son un elemento muy recurrente para el manicure en la actualidad, y por eso pueden ser un elemento atractivo para las niñas. En esta idea, los finos dibujos se aplicaron sobre un fondo rosa claro.

4. Uñas para niñas de 10 años, con confeti

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El confeti de colores es otra decoración muy atractiva para las niñas. Si quieres integrarlo en un diseño de manicure pero de manera armónica y equilibrada, checa esta idea: se aplicó solo en un par de uñas, mientras el resto se pintó de rosa pastel.

5. Con caritas felices

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Aquí tenemos otra idea con un elemento muy distintivo y atractivo, aunque aplicado de forma muy equilibrada. Algunas uñas tienen caritas felices abarcando toda la superficie, mientras en otras hay dibujos miniatura o finas líneas, al estilo de la manicura francesa.

6. En color amarillo mantequilla

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El color 'butter yellow' no solo se encuentra en tendencia actualmente, sino es perfecto para un manicure infantil por tratarse de un tono suave y combinable.

7. Uñas blancas

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Si a tus hijas o sobrinas les llama la atención el color blanco en las uñas, que está muy de moda, esta es una gran idea para aplicarlo en un diseño. Se alternó con glitter plateado.

8. En tono iridiscente

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Este tono tornasolado es muy atractivo y original por sí mismo. Por tal razón, el diseño de uñas para niñas de 10 años no tiene casi ninguna otra decoración; solo se añadieron algunas caritas de gato, en color negro.

9. Con dibujo de unicornio

Finalizamos la lista con un manicure de acabado reluciente en color rosa. Para darle un toque único, tiene el dibujo de un unicornio en una de las uñas.