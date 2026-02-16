Emiliano Aguilar ventila un supuesto romance entre Nodal y Kunno

Emiliano Aguilar nuevamente se encuentra en la polémica, dejando fuertes declaraciones en contra de Nodal, hablando sobre un supuesto romance con el creador de contenido Kunno. Declaraciones que han dejado a todos sorprendidos al respecto.

Para que te mantengas informado sobre los últimos chismes, te detallaremos qué fue lo que comentó y por qué empezó todo el escándalo; las respuestas te van a sorprender.

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar?

Todo empezó con Kunno, quien fue cuestionado por medios de comunicación, quien en plena entrevista fue cuestionado sobre Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien en un inicio decidió no opinar, pero al final sacó un comentario que se encargaría de generar toda la polémica, diciendo “mándenlo a rehabilitación”, además de detallar que no quería meterse en problemas.

Ante esos comentarios, Emiliano no se quedó callado, por lo que mediante sus redes sociales, específicamente en las historias de Instagram, subió varios videos donde ventila un supuesto romance entre Nodal y el reconocido influencer.

No solo se trató de una amenaza; con dicho contenido y declaraciones se ha encargado de alimentar los rumores sobre el tema, pero no fue lo único, puesto que menciona que Emiliano Aguilar iba a estar en “La Casa de los Famosos”, pero que su familia habría intervenido para que no entrara.

¿Qué pasó entre Nodal y Kunno?

No olvidemos que hace un par de meses, Nodal y Kunno se encontraron en el ojo del huracán, después de que en redes sociales se difundiera un video donde se les ve besándose, situación que generó muchas dudas sobre la sexualidad del cantante.

Al final, todo se trató de un video montado con inteligencia artificial; todo fue aclarado y desmentido por el influencer, dejando en claro lo que había ocurrido. Ahora, con la nueva polémica que se ha generado sobre el supuesto romance entre ellos, los rumores crecen más al respecto. Por ahora hay que esperar que los involucrados hablen sobre los hechos.