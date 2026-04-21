La dura respuesta de Emiliano Aguilar al ser consultado sobre la supuesta separación de Ángela y Nodal

La polémica que tiene de protagonistas a Ángela Aguilar y Christian Nodal no deja de ofrecer capítulos para quienes no se pierden nada sobre su vida privada. Es que tras el lanzamiento del videoclip de "Un Vals", el joven matrimonio estaría atravesando una dura crisis.

Hijo de Mariana Levy explica por qué no han podido cobrar la herencia de la actriz, a 21 años de su muerte

Ahora, quien fue consultado sobre esta situación fue el hijo mayor de Pepe Aguilar, el cantante Emiliano Aguilar quien no titubeó al responder. Sin embargo, sus palabras no fueron las esperadas por los medios de comunicación.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Ángela y Nodal?

Mientras las redes sociales y los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo se mantienen expectantes por los rumores de divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Emiliano Aguilar ofreció una conferencia de prensa relacionada con su carrera.

Fue en este marco que el artista fue interrogado sobre la polémica que protagoniza su hermana y Nodal, motivo que llevó a Emiliano Aguilar a enojarse con la prensa, una vez más. El cantante se mostró molesto y decidió retirarse, aunque esto también se debió a la presencia de su exmánager, Tony Rocks.

El enojo de Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar dio un motivo más para que los flashes se dirigieran hacia él y es que al retirarse de su conferencia de prensa volvió a demostrar su enojo con los periodistas. En este marco, el artista se dirigió a una reportera en especial y le hizo algunas recriminaciones.

“Yo no tengo nada contra la prensa, no me gusta que cambien lo que digo”, sentenció Emiliano Aguilar y remarcó “señora cómo le gusta cambiar las cosas”. Así, el cantante dejó ver su enojo ya que siempre es blanco de preguntas relacionadas con las polémicas de su familia y pocas sobre su carrera.