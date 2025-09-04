Emmanuel aclara rumores sobre Manuel Mijares y revela cómo se encuentra realmente su amigo

La salud de Manuel Mijares volvió a estar en el centro de la conversación después de que una revista de espectáculos asegurara que el cantante fue hospitalizado de emergencia a causa de un posible infarto. La publicación señalaba que el episodio ocurrió en 2024 y que, a raíz de ello, el intérprete habría cambiado sus hábitos de vida.

Sin embargo, el propio Mijares salió a desmentir la información a través de un comunicado en redes sociales. En el mensaje pidió no caer en especulaciones y recalcó que se encuentra en buen estado, pese a los rumores que han generado preocupación entre sus seguidores.

¿Qué dijo Emmanuel sobre el estado de salud de Mijares?

Ante las versiones encontradas, la prensa cuestionó a Emmanuel, amigo cercano y compañero de giras del intérprete de “El privilegio de amar”. El cantante aseguró que mantiene comunicación constante con Mijares y negó que existan problemas graves de salud.

“No tiene ninguno, yo lo sabría y no me he enterado. Creo que son chismes. No hay nada”, declaró Emmanuel, quien agregó que ve a su colega animado y con buena condición física, pese al evidente cambio de peso que ha tenido en los últimos meses.

El intérprete de “Toda la vida” también explicó que es normal que el cuerpo se descompense al bajar de peso, pero confió en que su amigo pronto recupere la estabilidad física. “Yo lo veo muy bien, muy ágil, muy contento. Espero que se recupere de todo”, finalizó.

¿Qué enfermedad tiene Manuel Mijares?

El pasado 2 de septiembre, una revista mexicana de espectáculos, insistió en que Mijares estuvo al borde de un infarto en 2024 , lo que habría derivado en una hospitalización de emergencia. Sin embargo, el cantante negó esa versión y afirmó que actualmente goza de buena salud.

Con ello, tanto Emmanuel como el propio Mijares buscan dar tranquilidad a los seguidores del artista, desmintiendo los rumores que circulan en torno a su estado físico.